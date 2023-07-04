我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

高院平權裁決 高校力保學生多元

記者李怡╱舊金山報導
高院平權裁決後，舊金山高校會盡力保持學生多元。（記者李怡╱攝影）
高院平權裁決後，舊金山高校會盡力保持學生多元。（記者李怡╱攝影）

聯邦最高法院裁決「考量種族因素作為大學招生標準違憲」後，引發了舊金山華裔家長的廣泛討論，並擔憂灣區家長會更嚴厲的管教自家孩子。

華裔家長周麗莉表示，此次的裁決似乎對於一直重視學習成果和綜合素質教育，且有經濟能力的華裔家庭影響不太大，反而是一次公平的擇優競爭機制。且真正的公平應該是在教育的起跑線上，即各個族裔有公平的受教育權利和公平的競爭機制，而不是從頭頂一刀切的公平。且近年來過度強調族裔差異化，使得大學校園華裔比率降低，華裔成績很高也難入學。這是極其不公平的現象。

裁決出爐後，加州多所高校回應，將繼續以合法的方式盡量讓學生多元化。加州州長紐森發表聲明指責「該裁決完全不顧社會和學生要付出的代價」。他說：「數百萬學生獲得平等機會的道路變窄，但加州仍會向學生承諾多樣、公平和平等的機會，加州的高校大門仍向所有努力的人敞開。」

史丹福、南加大（USC）和舊金山大學（USF）等私立大學的平權政策也將被禁止。但多所高校發言人表示，未來招生工作中的重點之一是擴大對潛在申請人的外展工作，校方將結合申請人的生活歷程來進行評估。

加州於1996年通過209號提案，禁止在公務員招聘、政府合同和公立教育中考慮種族、性別和族群因素，因此成為全美第一個禁止公立大學在錄取時參考種族因素的州。 2020年，州議會將意圖廢除209號法案的16號提案列入選票，但遭57%選民投反對票否決。

加州 華裔 教育

上一則

國慶長假班機大亂 求志願下機喊價1500元

下一則

競選副州長 馬世雲將發大學啟動金

延伸閱讀

野火消防員自動調薪法案 拚過關

野火消防員自動調薪法案 拚過關
舊金山籌備APEC會議 商界力挺

舊金山籌備APEC會議 商界力挺
高院平權裁決 舊金山高校會盡力保持學生多元

高院平權裁決 舊金山高校會盡力保持學生多元
賠償非裔問題 加州州長紐森：願與議會合作

賠償非裔問題 加州州長紐森：願與議會合作
協助舊金山打擊芬太尼 紐森：州警警力增一倍

協助舊金山打擊芬太尼 紐森：州警警力增一倍

熱門新聞

錢伯斯在眾籌網站募款，述說車禍發生情況。（GoFundMe網站畫面）

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

2023-06-27 14:30
送餐司機？他是DoorDash共同創辦人。（美聯社）

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

2023-06-28 22:46
國家氣象局氣象專家默多克說，本周末，加州多地將感受到典型的夏日高溫，這是加州迄今為止的第一次出現大範圍的酷熱天氣。圖為相關氣象圖。（記者劉先進／翻攝）

氣象局專家：加州破100℉ 首次出現大範圍高溫

2023-07-02 02:20
灣區不只舊金山陷入毒品危機，聖荷西緊隨其後。（電視新聞截圖）

金山陷毒品危機 聖荷西恐步上後塵

2023-06-27 16:09
華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

2023-06-26 02:19
圖為聖荷西國際機場等候搭車離開機場的旅客。(記者孫愛薇╱攝影)

國慶長假班機大亂 求志願下機喊價1500元

2023-07-03 20:29

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往