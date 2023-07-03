台工程師協會亞州分會 成立
北美台灣工程師協會（台工會）亞利桑納州分會1日（周六）在美西台灣人夏令會(TAC-WC)活動中成立。隨著台積電及其協力廠商的進駐，亞利桑納州工程師人口隨之增加。為推動當地行業發展，工程師們成立台工會亞利桑納州分會，並邀請北美台灣工程師協會總會長余金榜出席開幕活動。
余金榜對參加活動感到非常開心，他感謝夏令會理事長吳玟瑞的主持，並介紹協會歷史。余金榜說，希望協會能以台灣為優先，共同為台灣的發展努力的心願。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組長陳嘉元表示，科技組致力於支持和推動多元的科技活動，他代表經文處頒發感謝狀以表達對台工會的感謝之情。
僑委會副委員長阮昭雄強調工程師是社會中不可或缺的角色。阮昭雄表示，團結就是力量，相信台工會的工程師們具備卓越的能力和潛力，並期待未來能夠與台工會有更多的互動，為台灣的未來奮鬥。
截至7月2日，台工會亞州分會的入會人數已超過130人。
台工會創立始於1990年，當時一群在矽谷的台美科技人士意識到沒有以台灣為主體的科技組織，於是在1991年3月2日成立北美台灣工程師協會（North America Taiwanese Engineers' Association）。
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