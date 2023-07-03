美西台灣人夏令會開幕 重量級講師雲集

與會者在活動現場合影留念。(記者張庭瑜╱攝影)

「2023年美西台灣人夏令會」1日（周六）在亞利桑納開幕，這是疫情3年來該組織首次舉辦大型活動。主辦方邀請多位重量級演講者參與，對台灣的現狀、前景、經濟、國防、外交以及可能面臨的挑戰進行深入分析。

夏令會理事長吳玟瑞表示，自2020年5月台積電 宣布在鳳凰城投資建造價120億美元的晶片廠後，20多家供應台積電的協力廠商相繼入駐，越來越多的台灣工程師抵達亞利桑納州 。如今，鳳凰城正迅速成為台灣與美國在科技、商業、學術、人才和文化等方面交流的橋梁。

中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄代表委員長徐佳青致以視頻祝賀，並上台致詞，強調台積電「台灣研發．全球布局」的策略，預示亞利桑納州與台灣之間的關係將變得越來越緊密，僑務服務也變得更加重要。阮昭雄說，僑力是國力的體現。亞利桑納州的僑務目前由洛僑中心負責，僑教中心是僑胞與台灣政府各部門聯繫的窗口，儘管資源有限，無法在鳳凰城設立常駐辦公室，但感謝僑務委員吳玟瑞、僑務諮詢委員高志中等熱心人士的通力合作，使得僑務拓展能盡快步入正軌。

中華民國僑務委員會副委員阮昭雄致詞，強調台積電「台灣研發．全球布局」的戰略，預示著亞利桑納州和台灣之間的關係將變得越來越緊密。(記者張庭瑜╱攝影)

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀代表外交部駐美代表蕭美琴大使，對大會的成功舉辦表示祝賀。紀欽耀表示，美西夏令會邀請的每一位演講者都是該領域的佼佼者，兩天的活動一定能讓參與者豐富滿滿。

為期兩天的研討會除多場精彩講座外，還包括台灣電影欣賞以及北美台灣工程師協會亞州分會成立大會、亞利桑納州僑青座談會等，參加人數超過300，不少僑胞是遠從紐約、俄勒岡州、西雅圖等地遠道而來。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，美西夏令會邀請的每一位演講者都是該領域的佼佼者，兩天的活動一定能讓參與者豐富滿滿。(記者張庭瑜╱攝影)