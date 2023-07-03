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台灣產業進駐美國 沈榮津：有3大利多

記者張庭瑜╱鳳凰城報導
台灣行政院前副院長沈榮津分析指出，未來新興產業的潛力包括生物技術、人工智慧科技和電動車產業。（記者張庭瑜╱攝影）
台灣行政院前副院長沈榮津分析指出，未來新興產業的潛力包括生物技術、人工智慧科技和電動車產業。（記者張庭瑜╱攝影）

在亞利桑納州鳳凰城凱悅酒店舉辦的「2023年美西台灣人夏令會」1日、2日登場。為期兩天的座談會，圍繞主題「台灣躍升進駐美國」展開。前行政院副院長、現任台灣金控董事長沈榮津主講「台灣韌性供應鏈的全球競爭力」。他從過去三年對台灣的三大利多談起，指出台灣的產業空洞化問題已被四大中心的布局彌補。

沈榮津表示，過去三年對台灣有三大利多。首先，美中貿易戰，台灣獲得新的投資機會。中國的高關稅使得在中國的台商尋求新的發展基地，高階產品回台灣發展或轉向歐美市場，而中低階產品則轉向新南向國家。其次，由於美中科技戰，台灣獲得新訂單。資安問題導致的歐美對中國廠商不信任，歐美大廠轉向台灣廠商採購，特別是通訊產品。第三，新冠疫情為台灣帶來良好形象，台灣迅速應對疫情，提供國際防疫物資支援，內需和外銷持續增長。

沈榮津分析，自美國前總統川普開始，美中競爭推動產業供應鏈分散。而俄烏戰爭的影響，讓全球重新認識供應鏈安全高於效率的重要性。此外，減碳也是一股不可阻擋的浪潮，實現淨零排放已成為全球共識，大型企業採購會將減碳列為重要考量。

針對三大利多，台灣推動三大投資方案，總投資額已突破新台幣2兆707億元，目標是吸引台商回台、根植能源產業以及支持中小企業。目前已有1369家企業通過審核，為國內創造14萬5971個就業機會。

台灣在印太地區擁有重要的戰略地位，也是周邊海域中最繁忙的航道之一，每年有170萬架次的航班和50萬艘船在此通行。因此，如果中國企圖武力侵犯台灣，日本、南韓、美國等將受到重大影響。對於外界對台積電在美投資的擔憂，沈榮津強調，台灣製造業是台灣GDP增長的主要動力，台灣是全球產業鏈的重要一環。台積電在美國投資是為了全球布局，其合作夥伴包括蘋果、AMD、NVIDIA、高通和Broadcom等大型企業。

壯大台灣產業的地位至關重要，台灣應該順應國際發展趨勢，提前部署並進行升級轉型。推動包括高階製造、高科技研發、半導體先進製造和亞洲綠能發展在內的四大中心進步，關注電動車、生物科技和智慧醫療等領域的新興產業發展。台灣能提供穩定的水、電、土地和人才擁有可靠的基礎環境，才能持續吸引國際大企業的投資。

台灣憑藉其卓越的科技優勢，不斷吸引外商投資，外商對台灣的投資信心也不斷增強。作為全球安全可信賴的合作夥伴，台灣將竭盡所能維護台海的和平穩定，成為區域安全的關鍵力量，讓全球企業對擴大在台投資和參與產業合作更有信心。在「在台灣‧加世界」的合作願景下，推動共享的利益和價值，打造更加永續、安全和繁榮的世界。

投資 供應鏈 減碳

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