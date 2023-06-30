校聯會40周年園遊會暨舞會 7月22日舉行

北加州中國大專校友會聯合會將於7月22日舉行「百花爭鳴園遊會」和「花枝招展 仲夏YA舞會」。（校聯會提供）

北加州 中國大專校友會聯合會將於7月22日（周六）在南灣華僑文教中心舉辦兩場活動，下午3時是「百花爭鳴園遊會」，由各大專校友會設置攤位，帶大家體驗台灣美食、傳統手作和親子 遊戲；到了晚上7時則舉行年度的「花枝招展 仲夏YA舞會」，帶各位校友重溫美好的學生時光。

柯秀玫表示，今年校聯會適逢40周年，正所謂「40一枝花」，故以「花語系列」為主題，來豐富仲夏YA舞會。參加者至少需穿戴一件花系列的服飾、首飾、配件、或帽子等，讓「花」都點綴上，感受充滿花團錦簇的仲夏之夜。

北加 州中國大專校友會聯合了全台灣近40所大專院校的校友會，會員人數已達近5萬人，是灣區最大的華人社團之一。

柯秀玫表示，母校是一個人不可分割的一部分。校友會為校友提供了互相幫助、資訊交流、經驗分享的平台。而聯合會將所有校友會召集在一起，增進各個校友會之間的連結。再透過舉行舞會、園遊會這樣的活動，讓平時因為工作繁忙而甚少聯繫的校友有機會一起做事、聯絡情感。柯秀玫還希望，藉此幫助更多朋友找到自己母校的校友會。

「百花爭鳴園遊會」的時間是下午3時至6時，免費開放，有吃有玩，非常適合家庭親子。