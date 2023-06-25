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華工築路展 州府慈善家獲獎

APAPA媒體部李珊珊／撰稿
余氏家族代表領獎。（APAPA媒體部提供）
余氏家族代表領獎。（APAPA媒體部提供）

6月21日晚上加州州立鐵路博物館舉辦中國華工紀念展，並向展館建館的已故支持者赫伯特.余（Dr. Herbert Yee）頒發功勛石匾。作為儀式的一部分，余氏後人余大衛（Dr. David Yee）醫生上前領獎，州長紐森發出紀念函（Commemorative letter）。

余大衛是第六代加州人，也是一名醫生。他和其家族的移民淵源也是北加州歷史的一部分。他的「曾曾曾祖父」（Dr. Yee Fung Cheung）是金州的一名草藥醫生，在加州菲德爾敦（Fiddletown）的藥鋪店是該地區的地標。

1862年這位余醫生（Yee Fung Cheung）因釀造了一種草藥，治愈了加州第一夫人簡.史丹福的嚴重肺部疾病而遠近聞名。赫伯特.余醫生也是一位人道主義者和慈善家，是加州鐵路博物館最早的支持者之一，是他幫助鐵路博物館於 1976年首次開放。

赫伯特.余對博物館的尤其是華工展區曾作出了重要貢獻，投入了大量的時間和精力。1981年，赫伯特.余還幫助位於中國台山的家鄉修建學校和其他公共設施，也是支援祖籍國家鄉台山建設的第一位海外華人。

加州鐵路博物館舉行本次儀式，同時也是紀念幫助修建橫貫美國大陸鐵路的中國移民。作為原始軌道的最西端，加州首府地區處於越野工程工作的前沿。修建這條鐵路線雇用了一萬名中國工人，中央太平洋公司90%以上的勞動力來自中國。

「他們辛苦了很多年，」加州鐵路博物館基金會總裁兼首席執行官（Tim Schroepfer）在活動結束發言時說，「橫貫大陸的鐵路於1869年開通，幫助連接國家並開闢新的經濟機會。這條穿過內華達山脈的路線在150多年後的今天仍在使用。」

加州鐵路博物館館長泰.史密斯（Ty Smith）、加州鐵路博物館基金會共同創始人（COO）Megan Villapudua和董事會成員Wesley Yee醫生、加州參議員 Roger Niello、加州政府運營局局長黃思敏（Amy Tong）、前加州參議員Richard Pan醫生、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）；亞太公共事務聯盟（APAPA）全國董事代表Mary Yin Liu、社區聞人崔以聞等參加了活動。

加州 博物館 移民

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