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FASCA新生培訓 62青年成文化大使

記者江碩涵／灣區報導
62位學員通過培訓，正式成為FASCA成員，未來一年將擔任青年文化大使。（主辦單位提供）
62位學員通過培訓，正式成為FASCA成員，未來一年將擔任青年文化大使。（主辦單位提供）

金山灣區「僑務委員會海外青年文化志工（FASCA）新生培訓活動於6月18日辦理結業式，經過三天的密集訓練，62位學員通過培訓，正式成為FASCA成員，未來一年將擔任青年文化大使，參與各項公益社區服務活動，以青年力量，讓世界看見臺灣。

當天結業成果展有200多人參與，包括僑務委員呂玉貞、李文雄、李漢文、魏德珍以及僑社領袖王進德、王婉君、邱佩芝、學員家長等。

台北駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪表示，海外青年文化志工新生培訓學員經過三天培訓，學到十八般武藝，也更加認識台灣文化，同時結識到許多志同道合的朋友，期盼青年為僑社帶來新活力，以青年力量，讓世界看見台灣。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，僑委會海外青年文化志工計畫已有12年，透過領導服務文化傳承四面向培訓，凝聚有相同背景青年，認識父母的家鄉，彼此成為夥伴，在未來就學就業道路上，相互幫忙，共同成長，同時透過共同參與志願服務，培養組織領導能力，培養傑出人才，成為臺灣之光。

此次僑委會自台灣遴選的師資團隊，由慧智文教基金會執行長賴美智帶隊，有高友怡、林郁晶、Sara Tseng、David Lin及Ellen Hsu等5名老師，在三天培訓中進行領導能力、文化導覽及實作、團隊舞蹈、團隊協作等豐富課程，金山灣區FASCA諮詢老師陳安東、劉麗鋓、吳季芳、李娜亞及助理諮詢老師、前期學員，則共同協輔新生學員參與培訓活動。

結業式上學員展現了三日所學，包括大使之舞、創意台灣印象、文化尋根、團隊舞蹈，獲得家長掌聲，會中學員宣誓成為FASCA大使，貴賓們為FASCA小隊授旗，以台灣標誌命名的玉山隊、黑熊隊、台北101隊、台灣藍鵲、台灣樹蛙及台灣鳳蝶學員隊呼，展現青年熱情與活力。

結業式中，賴銘琪代表僑委會頒發諮詢導師感謝狀及助理導師感謝狀給陳安東、劉麗俐、吳季芳、李娜亞四位諮詢老師，感謝過去一年帶領FASCA辛勞。莊雅淑表示，感謝三天培訓中，老師不眠不休規畫及引導學員挑戰自我、克服困難，結業式最後播放參訓影片，學員從開始青澀靦腆，經歷三天下來，已結識許多志同道合好朋友，未來發揮FASCA精神攜手邁進。

台北駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪（右5）頒發諮詢老師、助理導師及前期學員感謝狀...
台北駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪（右5）頒發諮詢老師、助理導師及前期學員感謝狀。（主辦單位提供）

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