大選返台投票 須注意相關時程

台僑想投總統票，務必注意相關時程。（主辦單位提供）

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉定於2024年1月13日舉行投票 。依據中選會網站公布，中選會將於2023年9月12日發布在國外的中華民國 自由地區人民申請返國行使總統、副總統選舉權登記公告、2023年9月12日至12月4日受理申請總統、副總統選舉返國行使選舉權選舉人登記。金山灣區 僑教中心表示，如果有意願返台投票的民眾，務必注意相關時程。

現在國內設有戶籍的海外僑胞，只要年滿20歲，在投票日前已在中華民國自由地區設有戶籍達六個月以上（立法委員選舉權人設籍則為四個月以上），就具有選舉人資格。戶政事務所會主動編入選舉人名冊，投票日請攜帶國民身分證、投票通知單，前往指定投、開票所，投票選舉總統副總統及立法委員。

年滿20歲，戶籍已遷出的海外僑胞，只要曾在中華民國自由地區設有戶籍達六個月以上，持有效中華民國護照者，也可以向最後遷出國外時的原戶籍地戶政事務所，申請登記返國行使總統副總統選舉權。經查核准予登記者，有總統、副總統選舉權，無須返國恢復戶籍。不過要注意，本項規定不適用立法委員選舉。

金山灣區僑教中心表示，相關時程，民眾請注意中央選舉委員會公告，或向戶籍所在地的戶政事務所詢問，保障選舉權益。民眾可至相關網站查詢https://web.cec.gov.tw/central/cms/112news/39148；各地戶政事務所網站：https://www.ris.gov.tw/app/portal/20。