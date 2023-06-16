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僑教中心過端午 親子同樂做香包

記者江碩涵／南灣報導
音樂教師柯伊芳彈奏烏克麗麗，用音樂帶故事。（主辦單位提供）
音樂教師柯伊芳彈奏烏克麗麗，用音樂帶故事。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心6月舉辦兩場端午節Story time，邀請僑青家庭帶幼童一起前來參與，一場由音樂教師柯伊芳帶領小孩音樂唱跳；另一場則有親手做「端午節香包」活動。兩場活動共吸引逾100人參加。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，6月端午節是華人三大節日之一，為了讓小朋友更能理解端午節意義與由來，特別舉辦端午節活動，與小朋友同樂。

柯伊芳現為東灣台灣同鄉會副會長，畢業於台北教育大學音樂系，也是一位鋼琴老師，在養育孩子的路上希望能找到中文故事時間，因此毛遂自薦到東灣公立圖書館，無償擔任中文故事時間老師。

柯伊芳的公立圖書館雙語故事時間從2017年開始，一直持續到現在已逾五年，服務過許多有中文需求的家庭，也陪伴著東灣孩子們成長，成為在核桃溪（walnut creek）相當知名的雙語故事老師。

擁有音樂背景的柯伊芳因育兒關係，陸續認識同在東灣的台灣家長，並成立「台爸台媽社團」，目前已有300多位台灣家長加入，社團與東灣台灣同鄉會緊密合作許多活動，不僅有為幼兒服務的故事時間，還有適合年紀較大的孩子志工活動。

柯伊芳這次特地到南灣舉行活動，活動中還表演了烏克麗麗，讓小孩在歌謠唱跳中，學習更多的知識。

另一場活動則由僑青家庭志工指導親手做端午節小香包，並介紹台灣北部粽、南部粽、划龍舟競賽等端午節傳統習俗，讓身在美國灣區的孩子也能體驗端午節。

7月僑教中心將推出以台灣傳統文化為主軸、帶領小朋友認識台灣在地文化的活動，有興趣的民眾可加入僑教中心的臉書粉專（網址：https://www.facebook.com/ocac.sfbayarea），隨時關注活動。

僑教中心主任莊雅淑、音樂教師柯伊芳與現場小朋友高舉完成端午節的紙粽子拼貼活動。（...
僑教中心主任莊雅淑、音樂教師柯伊芳與現場小朋友高舉完成端午節的紙粽子拼貼活動。（主辦單位提供）

端午節 灣區 圖書館

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