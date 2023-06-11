選讀加州特許公立學校 亞太裔家庭趨增

加州公立學校入學人數在過去十年中不斷變化，其中為了孩子選擇加州公立特許學校的亞太裔家庭，有大幅增加的趨勢。（本報資料照片）

加州公立學校 入學人數在過去十年中不斷變化，其中，為了孩子的教育選擇加州公立特許學校的亞太裔家庭有大幅增加的明顯趨勢。

根據加州特許學校協會 (CCSA) 對加州教育部 (CDE)入學數據進行的分析顯示，自 2012年到2023年期間，特許公立學校的亞太裔學生入學率增長了78%。2023 年，亞太裔學生至今，占特許公立學校學生比率約6%，比 2012 年的 3% 有所增長，這些數字反映出愈來愈多人認為特許公立學校能提供家長和學生所需的教育。

特許公立學校就讀的學生中，較常見的亞太裔族群包括越南裔、菲律賓裔、華裔和韓裔。像是位於聖地牙哥的法雷爾特許學校 (O'Farrell Charter School)和在沙加緬度的雅文蘇布學院(Yav Pem Suab) 等特許公立學校，創立宗旨就是向亞太裔社區提供優質的教育。

Ednovate學校的校長兼共同創辦人、美國南加州大學 亞太裔校友會董事會成員Oliver Sicat表示：「30年來加州各地的特許公立學校為孩子提供接受優質教育的機會，並具備嚴謹的學習環境和學生所需的支持，以幫助學生順利進入大學並取得成功。特許學校提供獨創的教學、課程和支持，確保學生不僅能完成高中學業，還能為進入大學提前做好準備，取得成功。」

加州特許公立學校幫助預備升大學的學生做好準備，教學課程包括科學、科技、工程和數學 (STEM)、全球研究、沉浸式語言教學和各種藝術課程。因此不論種族、性別、宗教或居住地區，特許公立學校的學生都能準備好在大學、職場和人生中取得成功。

根據CCSA 的報告「聚焦特許公立學校學生：亞太裔」（Charter Public School Students in Focus: Asian American & Pacific Islanders），來自低收入社區的亞太裔特許學校學生，英語語言藝術(ELA)和數學方面的平均表現優於傳統公立學校學生，這種優勢在ELA方面更為明顯，其中有44%的特許學校學生達到或超過年級水平，但同學區中僅有30%的學生達標。

CCSA主席兼執行總裁Myrna Castrejon表示，不論學生的背景，他們都應享有獨創且多元的教育機會，特許公立學校提供了成功的學校模式，使每個孩子都有能力實現自己和家庭的期望，加州的家長一再提出公立教育需要更多優質的選擇，讓學生在全球就業市場上具備競爭力。

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