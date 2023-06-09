灣區全球僑台商產學合作 大談無人機
為連結台灣的技術優勢、支持僑海外僑台灣事業發展，世界華人工商婦女企管協會北加州分會響應僑委會「全球僑台商產學合作方案」，6月4日晚上舉行「無人機之綠能巡檢技術與產品介紹」線上交流媒合會，吸引逾85人參與。
活動由中興大學、台灣國際產學中心、台灣產業科技推動協會（TITA）共同舉辦，會中邀請大葉大學、虎門科技及田屋科技與海外僑台商交流說明無人機設計研發及應用。僑務委員魏德珍、世華總會名譽會長黎淑瑛、副總會長陳玲華也參與線上會議。
金山灣區僑教中心莊雅淑表示，無人機研發量能大，近來政府積極布達再生能源，無人機取代傳統人工巡檢於維護管理發揮作用，並與人工智慧、物聯網及精準農業有資源聯結。
世界華人工商婦女企管協會北加州分會長高椿惠、中興大學產學聯盟研發長宋振銘皆表示，無人機市場日漸普及，交流會特別邀請學術界、產業界三位專家分享相關知識，期望透過這個交流媒合會協助未來海內外業界進一步交流與媒合，共同推展無人機產業。
虎門科技陳建章博士、大葉大學陳郁文教務長、田屋科技張成榮總經理分別以簡報說明無人機軟硬體設計研發及應用相關。他們表示，未來無人機除了性能提升，酬載能力與續航力增加，應用日趨廣泛、產值增長快速、服務逐漸成熟之外，除了娛樂、新聞報導、緊急救災等傳統用途，也將與諸多新興科技進行更緊密的整合，其中包括人工智慧、物聯網、感測技術、大數據應用、精準農業（Precision Agriculture）、行動裝置與邊緣運算（Edge Computing）及物流系統等服務，並鼓勵企業推動綠能巡檢產業，取代效率低、成本高並具一定安全風險的人工巡檢。
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