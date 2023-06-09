灣區全球僑台商產學合作 大談無人機

世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長高椿惠。（主辦單位提供）

為連結台灣的技術優勢、支持僑海外僑台灣事業發展，世界華人 工商婦女企管協會北加州 分會響應僑委會「全球僑台商產學合作方案」，6月4日晚上舉行「無人機之綠能 巡檢技術與產品介紹」線上交流媒合會，吸引逾85人參與。

活動由中興大學、台灣國際產學中心、台灣產業科技推動協會（TITA）共同舉辦，會中邀請大葉大學、虎門科技及田屋科技與海外僑台商交流說明無人機設計研發及應用。僑務委員魏德珍、世華總會名譽會長黎淑瑛、副總會長陳玲華也參與線上會議。

金山灣區僑教中心莊雅淑表示，無人機研發量能大，近來政府積極布達再生能源，無人機取代傳統人工巡檢於維護管理發揮作用，並與人工智慧、物聯網及精準農業有資源聯結。

世界華人工商婦女企管協會北加州分會長高椿惠、中興大學產學聯盟研發長宋振銘皆表示，無人機市場日漸普及，交流會特別邀請學術界、產業界三位專家分享相關知識，期望透過這個交流媒合會協助未來海內外業界進一步交流與媒合，共同推展無人機產業。