表彰志工服務奉獻 青年社區中心頒獎 市長布里德出席

布里德特別提及和感謝了在座的CYC創始人Michael Jang。（記者張曼琳╱攝影）

舊金山 社區青年中心 (CYC) 7日在華埠舉辦第51屆青年社區參與（Youth for Community Engagement ，簡稱YCE）頒獎午宴，以表彰社區青年志願者的模範服務和奉獻精神。

當天中午，舊金山市長布里德（London Breed）、市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）、市議員孟達文（Rafael Mandelman）等官員和社區代表出席頒獎午宴。

布里德向10名青年社區參與俱樂部主席頒發榮譽證書，表彰他們的領導能力。另外，官員還向5名由項目工作人員提名的青年獲獎者頒發榮譽證書，表彰他們在特殊類別中的成就。布德里也向李氏敦宗總公所（Lee On Dong Association）授予最佳合作夥伴獎。

布里德在致詞中感謝每年參加項目的所有志願者，和參與本次社區計畫500多名學生，並特別提及在座的CYC創始人Michael Jang：「感謝你對舊金山年輕人的承諾。在50多年前，Michael有一個願景，他知道有必要確保年輕人，尤其是那些移民家庭或面臨新機會的年輕人，有一個可以成長的地方，讓他們茁壯成長，感受到支持，並發展社區」。

布里德表示，CYC不僅僅是一個項目，而是一個充滿關心的社區，確保舊金山市投資於青年並通過教育 獲得成功。她還透露，本次參與計畫的10所高中的500多名學生，其中一些會去到她的母校戴維斯加大（UC Davis），還有更多會去到柏克萊加大 和洛杉磯加大、舊金山州立大學和市立大學繼續接受高等教育。

佩斯金嘉獎並認同CYC做出的工作。他表示，CYC的青年社區參與計畫為一項培養來自舊金山十所高中的學生領袖，成為社區積極成員的計畫。其組織社區服務活動，包括高級外展、地震、火災和其他緊急情況的備災教育活動，以及清潔活動和街頭。他代表市議會「對所有學生領袖的重要貢獻、對青年的賦權和社區支持者表示最高的讚揚。」

舊金山社區青年中心 執行總監溫靜婷說：「看到我們的年輕人通過他們對社區服務和奉獻，在人際關係中成長，令人心動。他們的無私精神具有感染力，並在同齡人和家人中引起共鳴。我們期待見證他們在未來幾年繼續綻放。」