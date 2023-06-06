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華運盃保齡球賽 94名好手較勁

記者李榮／庫比蒂諾報導
華運會保齡球賽在庫比蒂諾開打，多個社團參賽。（記者李榮╱攝影）
華運會保齡球賽在庫比蒂諾開打，多個社團參賽。（記者李榮╱攝影）

第39屆華運盃保齡球賽日昨在庫比蒂諾舉行，包括台北駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪夫婦、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、舊金山台灣貿易中心主任鄒長青、佛利蒙副市長黃潔宜、僑務委員呂玉貞、僑務諮詢委員鄭光志、陳松，全球玉山科技理事長胡立民、北加州台灣工商會會長王若依、北加州中國大專校友會聯合會柯秀玫、全美中華婦女會會長辜韶生等人都到場致意。

華運會主任委員王進德致詞表示，感謝所有參加華運各項賽事的選手，也希望持續推廣運動健身，並且藉由運動凝聚向心力的精神。

處長賴銘琪指出，自己雖不常打保齡球，但華運會保齡球賽一定要參加，很期待與大家一起球敘。

當日球賽在王進德、賴銘琪、莊雅淑、呂玉貞、鄭光志、陳松，以及保齡球召集人鄭應中等人的開球後正式開始。包括美華科技商會、國民黨直一分部、工商會、校聯會、華運會、婦女會、中文學校聯合會等社團今年都組隊參賽，賴銘琪也率領經文處同仁參與。

這次共有94位參賽者，球賽競爭激烈，經過數小時激戰，比賽於下午4時許才完成。大會並安排游美玉負責電腦計分統計，總結各組優勝名單。

比賽結果如下：幼兒組冠軍歐芮彤、亞軍耿維恩、季軍歐芮羽。少女組冠軍鄧元智、亞軍Eileen Chao。中女組冠軍Jan Wu、亞軍蔡翰昀、季軍陳文佩。壯女組冠軍黃子叡、亞軍黃潔宜、季軍Bella Le。耆英女組冠軍楊萍蘭、亞軍鄒長青、季軍宋貞。長春女組冠軍冠軍辜韶生、亞軍林心瀅、季軍盧菁玫。少男組冠軍Andrew Coffaro、亞軍Kaiwen Xiao、季軍耿維中。青男組冠軍Tim Shaw、亞軍王德偉、季軍蔡翰昇。中男組冠軍John Ngo、亞軍Sou Sae Chao、季軍Terry Sae Yang。壯男組冠軍Andy Hua、亞軍Lawrence Tsou、季軍Richard Ko。耆英男組冠軍王相民、亞軍鄭應中、季軍蔡亞綸。長春男組冠軍陳君毅、亞軍賀英傑、季軍余建國。

另外，男子組單局最高分Andy Hua。女子組單局最高分Jan Wu。男子組總分最高分John Ngo。女子組總分最高分Jan Wu。團體總冠軍矽谷美華科技商會、亞軍全美中華婦女會、季軍Spare Team。

華運會舉辦保齡球賽，今年競爭異常激烈。（記者李榮╱攝影）
華運會舉辦保齡球賽，今年競爭異常激烈。（記者李榮╱攝影）

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