全球華語口說爭霸賽 僑委會開放報名

僑委會「2023 年全球華語口說爭霸賽」開始報名。（主辦單位提供）

僑務委員會將於今年6月、9月及11月舉辦「2023年全球華語口說爭霸賽」，提供全球僑校及台灣華語文學習中心的學生在雲端 大展身手。比賽已連續舉辦三年，參加者眾且成效良好，年度總獎金高、得獎名額多，希望能藉此鼓勵海外僑校、台灣華語文學習中心學生，持續精進華語口說能力，提升華語文學習樂趣。

僑委會表示，比賽分為僑校學生基礎組、僑校學生進階組及台灣華語文學習中心組等三組，凡是就讀於僑委會立案、備查僑校的在學學生或台灣華語文學習中心的學生均可參加。僑校學生基礎組的參賽年齡為6至12歲，僑校學生進階組的年齡為13至18歲，台灣華語文學習中心組則不限年齡均可參賽。

比賽內容取自本會「學華語向前走」及「來！學華語」等兩項教材，分為跟讀及朗讀兩種競賽項目，採個人積分賽，參賽者可於比賽期間內不限次數上線參賽，比賽系統將自動採計參賽者最佳成績進行排名；初賽時間為6月或9月，成績排序前200名之參賽者得申請核發數位參賽證書，完成任一場初賽並取得成績之參賽者即可進入11月的決賽。

比賽簡章、比賽規則、各組獎學金金額及其他比賽相關說明請參閱全球華文網「僑校學生比賽專區」（網址：https://pse.is/4vxzcs）及「TCML學生比賽專區」（網址：https://pse.is/4w6nze），歡迎海外僑校及台灣華語文學習中心學生踴躍參加。