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靜宜首位女校長 林思伶訪灣區

記者李榮／聖他克拉拉市報導
靜宜大學首位女校長林思伶（左起）訪問灣區，聘任會長黃安利為靜宜大學校務顧問。（記者李榮╱攝影）
靜宜大學首位女校長林思伶（左起）訪問灣區，聘任會長黃安利為靜宜大學校務顧問。（記者李榮╱攝影）

靜宜大學首位女校長林思伶到訪灣區，北加州靜宜校友會會長黃安利與眾多校友在聖他克拉拉市舉行歡迎活動。包括駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區文教服務中心主任莊雅淑、僑務委員呂玉貞、僑務諮詢委員鄭光志、汪昌泰、北加州中國大專校友會聯合會會長柯秀玫等人都出席。

當日林思伶並在會中頒發靜宜大學聘任北加州靜宜校友會會長黃安利為校務顧問的聘書。

處長賴銘琪表示，林思伶的學術與職場表現都非常傑出，更是相識很久的老朋友。

黃安利表示，靜宜大學從創校以來已有67年的歷史，是少數高等教育機構的先驅之一。去年8月1曰上任的林思伶是靜宜大學歷史上首位女性校長，「林校長在她上任後的一年內就遠道來訪，可見她對校友們的關心與重視。我們感到非常榮幸校長北美之行，第一站就來到灣區，意義非凡。大家都很珍惜宜與母校交流的機會」。

黃安利表示，校友會就是母校在海外的延伸，更是母校在海外最好的觸角，每位校友在海外代表靜宜大學。期待未來能更深度的交流、分享經驗，並讓校友會與母校建立更密切的聯繫，促進學校與校友們的合作，為學校、社會、國家做出更大的貢獻。

林思伶表示，靜宜大學認為，學習的關鍵是所謂的關鍵第一年。靜宜大學希望透過課程、教案、項目、生活等各個方面，燃起年輕人走向學習宇宙的熱情，也期待年輕人在大一的時候就能認清自己生命的方向，學會表達自我。無論是口語表達、 心理表達、數位表達都要掌握，與同學交成好朋友，做為未來的伙伴。

林思伶說，學校希望在大一時候就能讓年輕人認識產業，並且瞭解從今往後四年學習對未來就業的重要關係。另外，也透過參與式的課程，讓學生學會面對問題的解決之道。

另一方面，靜宜大學也積極給予年輕人出國機會，開拓眼見、擴大事業。她表示，教育部高教深耕計畫就是補助超過一億元的經費。社會上的各項資源都非常重要。

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