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北加州南灣台灣同鄉會 挺台加入世衛

本報記者 / 密爾比達報導
北加州南灣台灣同鄉會27日在金山灣區華僑文教中心舉行支持台灣加入世衛組織記者會。（本報記者 / 攝影）
北加州南灣台灣同鄉會27日在金山灣區華僑文教中心舉行支持台灣加入世衛組織記者會。（本報記者 / 攝影）

北加州南灣台灣同鄉會27日在金山灣區華僑文教中心舉行支持台灣加入世衛組織記者會。舊金山經文處副處長朱永昌、僑教中心副主任陳怡珍、僑務委員李漢文、南灣台灣同鄉會長暨僑務諮詢委員周信結、「洪氏文教基金會」總裁兼創辦人傅紅玉、前密爾比達聯合學區學委蔡和均（Michael Tsai）等人出席。

第76屆世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）已於5月21日開始，至30日結束。儘管台灣政府、民眾、海外僑胞付出了種種努力，美國、日本、澳洲等友邦國家也紛紛聲援支持，但大會議程討論再度決定不將「台灣參與案」列入，使台灣無法參與大會，甚至連中央社兩名記者請領WHA採訪證都遭拒。

周信結表示，之所以每年都舉辦記者會，是因為身為台裔美國人，有責任讓國際社會、美國主流社會知道台灣狀況，阻礙台灣參與WHA，完全是中華人民共和國的惡意政治操作。

朱永昌強調，推動參與世衛組織是台灣朝野的共識也是全民的期待，台灣是國際社會不可或缺的重要成員，在醫療衛生方面貢獻卓著。中華民國台灣是自由民主的主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，唯有台灣民選政府才有權代表人民參與WHO活動。「我們呼籲WHO秘書處堅守專業與中立，邀請台灣參與WHO的所有會議、機制與活動。」

陳怡珍代表無法親自出席的僑教中心主任莊雅淑表示，台灣因受到政治干擾無法加入世界衛生大會，違反世界衛生組織章程「Health for All.」「Leaving no one behind.」的規定，健康是普世價值，共同的人權，任何人都不應被排除在WHO之外。

蔡和均表示，他從擔任學委四年經驗學到，能夠坐在會議室中何等重要，「如果你在桌上沒有一席之位，那麼你就在菜單上。」他呼籲大家，一定要積極發聲表達不滿，並分享從去年競選密爾比達市議員失敗獲得的經驗，很多事無法第一次成功，但不能投降，要一直努力。

李漢文表示，今年有如此多的代表為台灣講話，但最終台灣還是不被准許參加WHA，可見中國共產黨對台灣的打壓力道之大，一年比一年厲害。「在聯合國下面的每一個非營利組織都通通被打壓，我們還要忍耐到什麼時候？」她呼籲台灣2300萬人覺醒，「只有全民行動，國際才會更加重視我們的聲音，否則我們的聲音是被共產黨的高壓政策埋沒的。」

記者會合辦單位包括，北美洲台灣人教授協會北加分會、北加州台灣會館、庫比蒂諾-台中友誼城市協會、北加州南灣台灣同鄉會。

北加 WHO WHA

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