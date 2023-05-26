我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

金山社區青年中心 Excelsior區新開據點 提供語言服務等

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山社區青年中心在Excelsior區最新開設的社區服務中心正式啟用，伴隨著現場的舞獅表演，該區的社區青年、長者以及民選官員一同在新中心內慶祝。（記者張曼琳/攝影）
舊金山社區青年中心在Excelsior區最新開設的社區服務中心正式啟用，伴隨著現場的舞獅表演，該區的社區青年、長者以及民選官員一同在新中心內慶祝。（記者張曼琳/攝影）

舊金山社區青年中心（CYC）已成立53年，半個多世紀以來致力支持全市服務不足的亞太裔（API）社區青年和家庭。25日下午，社區青年中心在Excelsior區最新開設的社區服務中心正式啟用，並舉行開幕儀式。伴隨著現場的舞獅表演，該區的社區青年、長者以及民選官員一同在新中心內慶祝。

根據社區青年中心聲明，近年來Excelsior社區的亞太裔家庭數量有所增加，佔該社區總人口的41%。本次社區青年中在Excelsior社區新開設的服務中心，將彌合亞太裔低收入社區差距，並為居住在附近的長者提供適當的文化和語言上服務、資源聯繫、生活技能研討會、多元文化活動以及技術課程等。

市長布里德（London Breed）在聲明中也對新中心啟用表示期待：「在我們在努力確保社區繁榮發展的關鍵時刻，社區青年中心新的Excelsior社區服務中心的啟用，有助於將其重要的使命和服務帶到社區。還將進一步推動其重要的承諾和工作，把青年及其家庭文化語言能力資源聯繫在一起，促進他們的成長和發展。」

宣布明年參與市長選舉的第11區市議員安世輝（Ahsha Safaí）到場為新中心開幕表示祝福：「我很高興看到Excelsior社區服務中心的開放，幫助我們的社區連接到更廣泛的資源。」安世輝向社區青年中心執行總監溫靜婷（Sarah Wan）頒發賀狀，嘉獎社區青年中心做出的工作。

「隨著Excelsior社區服務中心的開幕，我們很高興能夠擴展我們的工作，將Excelsior社區包括在內」，溫靜婷說，「我們將Excelsior社區服務中心設想為一個樞紐，居民可以在此訪問，並獲得適當的文化和語言服務，例如翻譯需求、交通信息、技術課程、住房推薦和醫療援助等。」

市議員安世輝（左二）到場為新中心的開始表示祝福，向社區青年中心執行總監溫靜婷（左...
市議員安世輝（左二）到場為新中心的開始表示祝福，向社區青年中心執行總監溫靜婷（左一）頒發賀狀。（記者張曼琳╱攝影）

低收入 舊金山

上一則

庭院景觀節水 種植省水植物

下一則

民調：4成受訪者稱范士丹應辭

延伸閱讀

洛城新語／華格林的槍聲

洛城新語／華格林的槍聲
華格林的槍聲

華格林的槍聲
61分局合作社區巡邏隊 維護羊頭灣社區治安

61分局合作社區巡邏隊 維護羊頭灣社區治安
布里德強硬掃毒 新計畫擬逮吸毒者

布里德強硬掃毒 新計畫擬逮吸毒者
解決毒品危機 布里德籲市議會團結修法

解決毒品危機 布里德籲市議會團結修法

熱門新聞

加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。(取材自推特)

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

2023-05-23 12:08
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）

金山又9餐廳登米其林 一次可逛完

2023-05-20 02:17
研究顯示，聖荷西租房比買房來的划算。（記者李榮／攝影）

調查：買不如租 聖荷西租金比全美最高 華人嘆租買都貴

2023-05-21 19:30
聖荷西人口減少，由全美大城市排名第十名下降至第十二名。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

2023-05-21 02:20
大盆地紅木州立公園擁有壯麗的海景、幽謐的瀑布和古老的紅杉林。（取自公園網站）

長周末即將到 小編推薦灣區六大郊區健行好去處

2023-05-18 19:15

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？