金山社區青年中心 Excelsior區新開據點 提供語言服務等

舊金山社區青年中心在Excelsior區最新開設的社區服務中心正式啟用，伴隨著現場的舞獅表演，該區的社區青年、長者以及民選官員一同在新中心內慶祝。（記者張曼琳/攝影）

舊金山 社區青年中心（CYC）已成立53年，半個多世紀以來致力支持全市服務不足的亞太裔（API）社區青年和家庭。25日下午，社區青年中心在Excelsior區最新開設的社區服務中心正式啟用，並舉行開幕儀式。伴隨著現場的舞獅表演，該區的社區青年、長者以及民選官員一同在新中心內慶祝。

根據社區青年中心聲明，近年來Excelsior社區的亞太裔家庭數量有所增加，佔該社區總人口的41%。本次社區青年中在Excelsior社區新開設的服務中心，將彌合亞太裔低收入 社區差距，並為居住在附近的長者提供適當的文化和語言上服務、資源聯繫、生活技能研討會、多元文化活動以及技術課程等。

市長布里德（London Breed）在聲明中也對新中心啟用表示期待：「在我們在努力確保社區繁榮發展的關鍵時刻，社區青年中心新的Excelsior社區服務中心的啟用，有助於將其重要的使命和服務帶到社區。還將進一步推動其重要的承諾和工作，把青年及其家庭文化語言能力資源聯繫在一起，促進他們的成長和發展。」

宣布明年參與市長選舉的第11區市議員安世輝（Ahsha Safaí）到場為新中心開幕表示祝福：「我很高興看到Excelsior社區服務中心的開放，幫助我們的社區連接到更廣泛的資源。」安世輝向社區青年中心執行總監溫靜婷（Sarah Wan）頒發賀狀，嘉獎社區青年中心做出的工作。