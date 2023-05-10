「跨洋三傑」作品 硅谷亞洲藝術中心展出

跨洋三傑回顧展在聖他克拉拉舉行。背景為「舊金山全景圖」。（記者李榮╱攝影）

在灣區 的藝術歷史上，鄭月波、王昌杰和劉業昭三人，有著特殊的地位，近年來被稱為「跨洋三傑」。三人都是中國美術學院（原杭州國立藝專）的畢業生，後來先到台灣，60年代再到美國定居灣區，推廣中國藝術。當時美國的水墨藝術還非常小眾，但三傑堅持創作，並且持續將中國畫推入主流，也受到包括張大千等名家的注意，主流藝術館亦開始更重視中國畫。

硅谷亞洲藝術中心近日就展出跨洋三傑的作品特展，並且邀請藝文人士，以及三傑的親友與後人到場。舊金山 中華藝術學會會長張培椿、中興集團董事長楊俊龍、侯北人之女侯大剛等人都前往致意，展覽活動由硅谷亞洲藝術中心副舘長徐心如主持。

舒建華介紹，這次展出三位畫家作品共80幅。鄭月波的水墨禽羽、走獸30余幅，筆勢飽滿有力，形神皆備，墨分五色的筆墨功夫淋灕顯現，有難得的熊貓，另外有他特擅的指畫，不用毛筆，以手指和掌作畫。王昌杰的山水、花鳥25畫，詩書畫印皆出自己手，展現四絕的文人畫雅風，其中八尺長三尺寬的「舊金山全景圖」更是他1992年時在舊金山金門公園內的亞洲藝術博物館現場演示所作。劉業昭作品有25幅，以山水為主，描繪他所居住的馬連縣的山水景象，大色塊構圖，有油畫的光影效果。

多位藝文界人士都前往看展。灣區知名文化學者許芥昱之子、史丹福大學 心理專家、歷史學者許若蘭，還在開幕式中介紹父親在1960到1980年於美國弘揚中國詩歌書畫藝術的經歷。他表示，父親於1960年邀請劉業昭從台灣來舊金山州立學院任教，然後又於1964年底邀請鄭月波和王昌杰來美，使三傑合體，在舊金山灣區施展才藝。

事實上，鄭月波、王昌杰和劉業昭等三人早期被稱為「灣區三老」和「三劍客」。2017年浙江美術館做展時，才開始被稱「跨洋三傑」。

許若蘭說，父親還曾推廣劉國松等五月畫會的現代水墨墨畫，劉國松贈送父親的宇宙系列畫作上，畫有一方超大的印文：「一個東西南北人」。薩拉度加的蒙塔諾莊園藝術中心策展人康威（Donna Conwell）也前往會場致意，介紹三傑1965年3月在中心畫展資料。

舒建華補充，三傑的成就很高。美術史家高木森教授前年在浙江人民美術出版社版的「清溪清遠」清代繪畫史中，也把三傑作為附錄列入，以表彰其在美國探索的貢獻。

王昌杰的女婿葉雲海介紹，岳父出身地主家庭，後來進入軍中以上校退伍，到美國時已經55歲。當時台灣還很窮，經濟條件不好，岳父堅持作畫，「靠一支筆討生活，10年以後，才把整個家庭接到美國來。他們三傑是灣區水墨藝術拓荒者！」