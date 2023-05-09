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國民黨美西直一分部 表揚愛心媽媽

記者王子涵╱密爾比達報導
8名獲得表揚的愛心媽媽分別是，呂芳雲、柯秀枚、陸培恩、李微、林秋玉、韓中芬、許華英、喬小希。（記者王子涵╱攝影）
8名獲得表揚的愛心媽媽分別是，呂芳雲、柯秀枚、陸培恩、李微、林秋玉、韓中芬、許華英、喬小希。（記者王子涵╱攝影）

母親節前夕，中國國民黨美西直一分部7日在金山灣區華僑文教服務中心舉辦「愛心媽媽表揚大會」。八名獲得表揚的愛心媽媽分別是，呂芳雲、柯秀枚、陸培恩、李微、林秋玉、韓中芬、許華英、喬小希。

包括中華民國駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪、南灣華僑文教中心主任莊雅淑、副主任陳怡珍、庫比蒂諾市長魏虹、佛利蒙市議員黃潔宜、佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風，僑務委員呂玉貞，僑務咨詢委員鄭光志、林貴香、葉雲河、陳松、汪昌泰、鄭積森，全美中華婦女會長辜韶生、中國國民黨駐美總支部常委楊昆山、國慶委員會主任委員陳立功、華人運動大會主委王進德等也出席祝賀。

活動總策畫、直一分部常委儀容表示，愛心媽媽的表揚活動多年來一直堅持，即便是在新冠疫情的兩年，也透過線上的方式舉辦，「當活動遇到過不去的坎的時候，一個執念告訴我，歌頌媽媽的偉大和辛苦無論如何都要堅持下去。」儀容說。

賴銘琪表示，如今女性撐起不止半邊天，許多母親當上總統、市長、企業執行長，打拼事業的同時還要兼顧家庭。「無論你的職位有多高、多有錢，回家後都要聽母親的話。」賴銘琪說，「母親在每個家庭中都扮演著極其重要的角色。」

許華英是當日被表演媽媽中最年長的一位，超過90歲高齡，畢業於台北護校，從事於護理工作。1992年與夫婿許為春移民美國，現居住聖荷西耆英公寓安享晚年，如今已是四代同堂。許華英熱心公益，積極參加僑社各項聯誼、愛國活動，熱心分享專業護理知識和經驗，教授如何保養身心，對抗病魔。

特殊兒童之友圓夢先鋒樂團演唱歌曲「世上只有媽媽好」。現場來賓被孩子的歌聲打動，舉起雙臂舞動。美國加州排舞協會帶來「轟烈的感恩」舞蹈表演。風中之羽表演舞蹈「媽媽生日快樂」。李韶穎演唱「夢中的媽媽」。

來賓切蛋糕，慶祝母親節。（記者王子涵╱攝影）
來賓切蛋糕，慶祝母親節。（記者王子涵╱攝影）
儀容表示，歌頌媽媽的偉大和辛苦無論如何都要堅持下去。（記者王子涵/攝影）
儀容表示，歌頌媽媽的偉大和辛苦無論如何都要堅持下去。（記者王子涵/攝影）
特殊兒童之友圓夢先鋒樂團演唱歌曲「世上只有媽媽好」。（記者王子涵/攝影）
特殊兒童之友圓夢先鋒樂團演唱歌曲「世上只有媽媽好」。（記者王子涵/攝影）

國民黨 中華民國 母親節

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