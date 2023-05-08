第39届華運會聖火點燃 台客重機車隊領跑

眾嘉賓在台客重機車隊的引導下，手舉聖火圍繞僑教中心跑一圈。（記者王子涵╱攝影）

第39屆金山灣區華人 運動大會7日上午在南灣僑教中心舉行聖火點燃儀式。眾來賓在台客重機車隊的引導下，手舉聖火圍繞僑教中心跑一圈，傳遞自由、和平、民主、團結、勇敢的理念。

聖火點燃瞬間。（記者王子涵╱攝影）

上午10時，活動在健身 大鼓隊的鼓聲中開始。童子軍旗隊與大鵬聯誼會護送國旗入場，童軍團升起國旗。

華人運動大會主任委員王進德表示，疫情 形勢已得到控制，華人運動大會開幕式將在闊別三年後，在7月30日庫比蒂諾高中恢復舉行。王進德說：「華人運動大會的宗旨是提倡全僑健身、並借由該平台凝聚僑心，建成一個守望相助的平台，希望僑民社區互相交流互相幫助。」

華人運動大會主任委員王進德表示，疫情形勢已得到控製，華人運動大會開幕式將在闊別三年後，在7月30日庫比蒂諾高中恢復舉行。（記者王子涵╱攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，十分期待華運會的開幕儀式和運動大會，包括分列式、競走、拔河比賽、田徑等。賴銘琪希望鄉親共襄盛舉，增加彼此向心力。

南灣華僑文教中心主任莊雅淑表示，華運會的聖火傳遞有三個意義。第一，象征著華運會聖火生生不息，一直傳遞下去。第二，傳達所有華人對和平、努力和民主的期望。第三，凝結僑社，表達支持自由民主的聲音。

來賓在台客重機車隊的引導下，手舉聖火圍繞僑教中心跑一圈。（記者王子涵╱攝影）

聖他克拉拉縣縣議員李洲曉為華運會主辦方撥款1000元，並表示，聖火點燃象征著和平與運動家精神。庫比蒂諾市長魏虹表示，十分高興大家能夠透過體育的方式聯誼感情。

南灣華僑文教中心副主任陳宜珍、密爾比達市市長孟塔諾（Carmen Montano）、佛利蒙市長高敘加、市議員邵陽、黃潔宜、佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風、庫比蒂諾前市長黃少雄、僑務委員呂玉珍、王龍文、李文雄、駐美中華總會館前總董鄧灼照、和平總會副會長余武良、前立法委員洪讀鄧到場慶祝。