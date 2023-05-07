睽違13年 Megabus沙加緬度-洛杉磯路線復駛

加州各大城市的Megabus將逐漸在夏季出遊潮時恢復行駛路線，其中最重要的是包含沙加緬度至洛杉磯的路線。（翻攝自Sacramento Bee）

住在中谷地區的民眾有福了！從5月15日開始，加州 各大城市的Megabus將逐漸在夏季出遊潮時恢復行駛路線，其中最重要的是包含沙加緬度至洛杉磯 的路線，這段路線從2010年開始停運至今年夏天為止，停運13年終於恢復路線。

Megabus公司表示，將從南加的安納罕（Anaheim）、洛杉磯行經中加貝克斯菲（Bakersfield）、佛萊斯諾（Fresno）到北加舊金山、屋崙（Oakland，又譯奧克蘭 ），最後抵達沙加緬度。這段路線每日有三班。

Megabus商務副總裁Colin Emberson聲明表示，客戶一直在熱切地等待Megabus回歸，很高興能夠及時為夏季旅遊高峰提供新的旅行方式。Megabus的加州路線2010年停運。

根據 Megabus網站，5月15日是加州路線恢復服務的第一天，一張從沙加緬度到洛杉磯的單程車票，售價為69.99元。

Megabus以大打折出名，以前曾有過搭乘全路線1美元而轟動市場，有時提前好幾個月預定巴士，也能獲得相當大的折扣，離出發日愈近、票價愈高，另外巴士的價格也是浮動的，愈多人訂購，巴士的價格也會跟著上漲。

每輛巴士也都設有可供輪椅進出的洗手間、電源插座、安全帶和傾斜座椅。超過五個小時的路段行程，巴士會在有洗手間、食物的休息區停留一站，也鼓勵人們自己攜帶零食和非酒精飲料。