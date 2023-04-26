海華基金會夏令營 帶海外青年體驗台灣味

魏德珍介紹「福爾摩沙•華一夏」今年選在圓山飯店舉行，給學員舒適環境以外也凸顯特色。（記者李榮／攝影）

由海華文教基金會舉辦的﻿「福爾摩沙•華一夏Formosa Mandarin Odyssey」夏令營，今年暑假將於台灣舉辦。海華文教基金會董事、僑務委員魏德珍指出，這次是夏令營首次在圓山大飯店舉行，希望讓海外的青年能夠有舒適的環境，並且也體驗台灣的特色與美景。期待更多灣區青年報名參加，體驗台灣味。

魏德珍介紹，海華文教基金會是中華民國 僑委會決議成立的，目的是因應海外情勢發展的需要及配合政府僑務政策之推動、擴大辦理海外僑民文化教育工作，並支持政府政策。「福爾摩沙•華一夏Formosa Mandarin Odyssey」夏令營是基金會一個特別的項目，為16到25歲的海外青年舉辦的華語學習夏令營。夏令營的內容豐富，包括為期兩周的華語學習、文化課程以及6天的環島旅遊，也算是學員們的畢業旅行。

魏德珍說，今年的夏令營期時間訂於7月10日至7月29日。主要是讓海外的青年能夠深入了解台灣，14天課程學習中還加入品茗、捏陶、書法、篆刻、烹飪等各式文化體驗，讓學員在課堂學習之外，也在生活中應用，深入地感受華文之美。今年更是首次將住宿地點選在著名地標的台北圓山飯店，期待學員能有舒適的居住環境。

她進一步介紹，在華語學習課程結束後，基金會安排6天的精緻台灣環島之旅，地點包括太魯閣、日月潭 等，會帶領學員穿越高山峽谷、探訪原住民 部落，並且搭乘老式火車和高鐵，體驗台灣美食與美景。學員在夏令營整趟旅程，除了可以體驗「台灣味、台灣way」，還能交到許多同齡的好朋友。

海華基金會「福爾摩沙•華一夏Formosa Mandarin Odyssey」夏令營申請網址：https://occef.org.tw/news/detail.php?id=274