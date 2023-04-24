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東灣首所 愛飛揚華語文中心揭牌

記者李榮／佛利蒙報導
北加州第七所、東灣第一所台灣華語文學習中心揭牌。（記者李榮／攝影）
北加州第七所、東灣第一所台灣華語文學習中心揭牌。（記者李榮／攝影）

灣區又有一所台灣華語文學習中心成立。愛飛揚華語文中心（ Fly Young Adult Chinese Learning Center）23日在佛利蒙舉行揭牌儀式。愛飛揚是北加州第七所、 東灣第一所台灣華語文學習中心。多位主流學生上台透過歌唱、數來寶等形式展演學習成果，贏得滿堂喝采。

僑委會自2021年起，以僑校、僑團為基礎，試辦推動設立「台灣華語文學習中心」，招收主流人士，希望各中心成為推廣具台灣特色華語文教學據點。2022年正式辦理「台灣華語文學習中心設置計畫」，現在共有43所台灣華語文學習中心在歐美地區運營。據統計，2023年新、續設立的台灣華語文學習中心有66所，包含美國54所、歐洲12所。

包括駐舊金山經文處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑、佛利蒙市長高敘加、佛利蒙市議員邵陽、僑務委員呂玉貞、李文雄、魏德貞等人參加當日揭牌儀式。愛飛揚校長單聖明、教務長單聖玲亦參與，活動則由李娜亞主持。

「來台灣華語文學習中心是Free的」賴銘琪致詞時半開玩笑表示，在台灣華語文學習中心學習，並非不用學費的「Free」，可是能夠不受政治干預，享有學習的自由，討論什麼主題都沒有禁忌，學習上的「Free」。另一方面，除了語言以外，中心還會提供優質的台灣文化、旅遊，甚至台灣食物的介紹等，全方位地推廣具有台灣特色的華語文及文化。

莊雅淑表示，語言是打開世界的鑰匙，各台灣華語文學習中心有優秀的老師、良好的教材，最重要的是有學術上的自由，主流人士能寬廣地學習華語文。

佛利蒙市長高敘加，以及市議員邵陽上台分享經驗。高敘加表示，自己雖然曾在台灣讀過幼稚園，小時候也學過中文，但中文程度還在努力中。她認為，學習中文非常重要，對於溝通有很大的幫助。邵陽則表示，語言是很重要的工具，像他本身也是認證的法庭翻譯。鼓勵更多人學習中文，投入翻譯、甚或法庭翻譯的領域，幫助華人。

邵陽（左起）與高敘加分享語言的重要。（記者李榮／攝影）
邵陽（左起）與高敘加分享語言的重要。（記者李榮／攝影）

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