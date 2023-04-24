中工會金山分會年會 新會長翁立波上任

CIE卸任會長姜至真（中）在主席潘濟群的見證下交棒給新任會長翁立波（右）。（記者葛歆睿／攝影）

美洲中國工程師學會（CIE）舊金山分會日昨在聖他克拉拉會議中心舉行第44屆年會，主題是「技術融合，負能連結」，分為下午的新興科技研討會和晚宴暨頒獎典禮兩個部分。主辦方表示，500人註冊了研討會，250位嘉賓受邀出席了晚宴。CIE年會的舉行標誌著卸任會長姜至真功成身退，交棒給新任會長翁立波。

在下午的創新與科技研討會上，多位專家和行業領軍人物分別就「網絡安全」、「人工智能應用」、「區塊鏈和Web 3.0」 、「科技創業」四個熱門話題，進行了形式多樣的分享、交流、和討論。（記者葛歆睿／攝影）

在下午的研討會上，Zentera Systems執行長李兆興（Dr. Jaushin Lco）、博世（ Bosch ）副總裁和首席科學家任士（Dr. Liu Ren）、Nuwton.io執行長兼創辦人吳波（Bo Wu）,、Mav3rick Ventures聯合創辦人兼管理合夥人萊恩（Vince Lane）、Wagmi33 Foundation創辦合夥人刑海良（Alan Xing）、MPCVault執行長兼創辦人李相君（Jason Li），Mattermost執行長兼創辦人田尊衍（Ian Tien）、Landing AI產品副總裁楊凱博士（Dr. Kai Yang），分別就「網絡安全」、「人工智能應用」、「區塊鏈和Web 3.0」 、「科技創業」四個熱門話題，進行了形式多樣的分享、交流、和討論。不少人邊聽邊做筆記，也有人用手機拍下全部過程。

美國航空航天總署 （NASA）矽谷研究中心主任Eugene L. Tu博士在晚宴上發表主題演講。（記者葛歆睿／攝影）

晚宴上，美國航空航天總署 （NASA ）矽谷 研究中心主任Eugene L. Tu發表了主題演講，內容涵蓋NASA的使命、矽谷研究中心對探索太空 的貢獻、以及美國重返月球為登陸火星和探索深空做準備的計畫。他還分享了自己成長、學習和工作的經歷，透露最初只想一心做研究，直到接受了領導團隊的機會才體會到，帶眾人完成一個人無法完成的項目，實際上可以帶來更大影響。他勸年輕人不要因為太堅持原有計畫而放棄眼前的機會，稱「它可能會帶你到不同的方向」。

美超微Supermicro創辦人兼執行長梁見後榮獲傑出企業家終身成就獎。梁見後本人未能出席，由與他共同創辦美超微的廖益賢代其領獎。（記者葛歆睿／攝影）

每年CIE都會在年會上頒發年度企業家獎。今年美超微Supermicro創辦人兼執行長梁見後榮獲傑出企業家終身成就獎。梁見後本人未能出席，由與他共同創辦美超微的廖益賢代其領獎。

Mattermost執行長兼創辦人田尊衍榮獲矽谷年度新興企業家獎後發表獲獎感言。（記者葛歆睿 ／攝影）

CIE主席潘濟群為12名高中生頒發獎學金，鼓勵他們在科技和工程領域做出更多的成就。（記者葛歆睿 / 攝影）

田尊衍因創辦了未上市獨角獸Mattermost，榮獲矽谷年度新興企業家獎。他在發表獲獎感言時分享，自己創業成功獲得融資的關鍵，在於看到變革正在發生，並努力找到方法成為這場變革的一部分。「能否改變世界與在哪家公司工作無關，而與這個世界上正在發生什麼有關。」他指出，ChatGPT正在掀起一場更大的變革，是「真正的轉折點」。

CIE主席潘濟群為12名高中生頒發獎學金，鼓勵他們在科技和工程領域做出更多的成就。