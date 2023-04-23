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APAPA邀主流政要 賞春節文化

APAPA媒體部／供稿
日前亞太公共事務聯盟（APAPA）應美國大唐會館邀請，作為貴賓席位參加「首府華人華僑2023年春節聯歡晚會」。（APAPA媒體部提供）
日前亞太公共事務聯盟（APAPA）應美國大唐會館邀請，作為貴賓席位參加「首府華人華僑2023年春節聯歡晚會」。（APAPA媒體部提供）

日前亞太公共事務聯盟（APAPA）應美國大唐會館邀請，作為貴賓席位參加「首府華人華僑2023年春節聯歡晚會」，APAPA亦邀請美國政要和代表會聚一席，品茗觀戲一睹亞裔春節文化。當晚華裔、苗裔、越裔和西語裔社區等各界人士同聚一堂，近700人共襄盛舉，慶祝晚宴在醒獅獻瑞和「歡樂年年」歌聲中拉開序幕。

參加活動的政界嘉賓有美國國會議員Kevin Kiley的代表Jack Thompson 、沙加緬度縣董事會主席 Rich Desmond、沙加緬度市代理市長Eric Guerra、沙加緬度地區檢察官Thien Ho、麋鹿林市學區委員Sean Yang、Suisun市議員Amit Pal 等。

社區代表有亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成、美國首位前苗裔市長暨苗裔社區領袖Steve Ly、全球城市發展中心（GUDC）代表Edward Macias等。中國駐舊金山總領事館發來賀信，美國大唐會館創會人梁興棟致開幕詞，大唐會館主席呂觀德發表主旨講話，大唐會館理事長鐘道財致感謝詞。

尹集成作為美國亞裔僑界和商界翹楚，他代表APAPA發言。他表示，春節是許多亞裔最普遍、最重要的節日，包含著豐富的民俗活動，從東方到西方，從北半球到南半球，亞裔喜愛春節，享受春節文化，期盼春天的腳步，也愈加體驗到這一節日的精神內涵。晚宴上有京劇藝術表演，苗族舞蹈表演，中英文歌獨唱合唱和功夫表演等，載歌載舞，精彩非凡。

亞太公共事務聯盟（APAPA）是一個美國民間團體，是501(C)(3)非營利組織。亞太公共事務聯盟為了提高亞裔的社會地位及公民素質，從培養青年積極參與公共事務作為起點，幫助亞裔成功地融入主流社會，進而普及公民選舉，提升議政的意識與能力，鼓勵青年人參政，為社區服務。

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