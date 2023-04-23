中谷夫婦設網頁 分享自閉兒創作
位於中谷的士德頓（Stockton）有個家庭擁有自閉症孩子DJ。一開始DJ確定為自閉症時，全家陷入愁雲慘霧中，但隨著DJ長大，開始有些創作，父母發現到自閉症孩子的美好，於是在網路上分享生活點滴，獲得不少網友支持與贊助。他們全家成立了「Autism with DJ」，希望未來能正式成為非營利組織，幫助更多自閉症家庭一起共度時光。
「Autism with DJ」發起人為住在士德頓的De'Unte Hoston和Sparkle Hoston，他們的孩子DJ Hoston從出生時就與一般孩子不一樣。媽媽Sparkle表示，DJ從小就會以大多數人都不會用的方式來看待世界，例如對微小的事情感到非常好奇與專注，對聲音、噪音感到厭惡，只要一有噪音就會立刻摀住耳朵，沒有辦法容忍大於某個分貝的聲音，並且有情緒上的極端表現。直到DJ三歲時，被診斷出有自閉症。
Sparkle 和她的丈夫De'Unte說，DJ被診斷出來前，他們對自閉症一無所知，也相當害怕，認為自閉症可能會影響DJ一輩子的幸福，甚至影響DJ的能力，結果不然。
De'Unte說，後來他決定，不管這個孩子如何，畢竟是他的兒子，他最想完成的夢想就是與兒子一起參加些體育活動，也因此開始他與孩子一起積極生活的故事，他們一起打球、一起玩耍，雖然DJ在一些時刻情緒比較無法控制，但大多時候都能與一般孩子一樣。
他說，後來他決定做一些與一般家庭不一樣的事情，開了一個小小的網路活動「Art with DJ」，DJ會根據一位家庭成員的推薦創作畫作，家人幫助他出售這些畫作，賺得的金錢就可以讓他購買自己的玩具或他最喜歡的麥當勞快樂兒童餐。
從那時起，Sparkle突然發現，這樣的創作活動可以讓更多原本不了解自閉症的人們也能認識接觸，進而推廣。2022年10月開始，他們將活動名稱改為「Autism with DJ」，開始錄製DJ生活點滴與日常，包括自閉症兒童去超市、在家活動、上課等影片，吸引許多人點閱，光在TikTok上就有42萬人按下「喜歡」按鍵。
如今Hoston一家決定要替更多自閉症家庭服務，並且讓更多人了解、支持自閉症兒童。Sparkle說，她已建立網頁https://www.autismwithdj.com/，目標是將「Autism with DJ」轉變為非營利組織，提供自閉症家庭的父母有更多資源，包括經濟、醫療、教育，更重要的是情感支持，同時也要替自閉症家庭的父親們提供一個互相打氣的社團，一切的目的就是要讓有類似經驗的家庭知道，「他們並不孤單」。
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