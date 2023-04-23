中谷夫婦設網頁 分享自閉兒創作

中谷的Hoston一家為自閉症兒子DJ建立「Autism with DJ」頁面，吸引42萬以上的人按喜歡，圖為電視台攝影機在訪問父母時，DJ忍不住一直打擾攝影過程。（翻攝自KCRA3）

位於中谷的士德頓（Stockton）有個家庭擁有自閉症孩子DJ。一開始DJ確定為自閉症時，全家陷入愁雲慘霧中，但隨著DJ長大，開始有些創作，父母發現到自閉症孩子的美好，於是在網路上分享生活點滴，獲得不少網友支持與贊助。他們全家成立了「Autism with DJ」，希望未來能正式成為非營利組織，幫助更多自閉症家庭一起共度時光。

「Autism with DJ」發起人為住在士德頓的De'Unte Hoston和Sparkle Hoston，他們的孩子DJ Hoston從出生時就與一般孩子不一樣。媽媽Sparkle表示，DJ從小就會以大多數人都不會用的方式來看待世界，例如對微小的事情感到非常好奇與專注，對聲音、噪音感到厭惡，只要一有噪音就會立刻摀住耳朵，沒有辦法容忍大於某個分貝的聲音，並且有情緒上的極端表現。直到DJ三歲時，被診斷出有自閉症。

Sparkle 和她的丈夫De'Unte說，DJ被診斷出來前，他們對自閉症一無所知，也相當害怕，認為自閉症可能會影響DJ一輩子的幸福，甚至影響DJ的能力，結果不然。

De'Unte說，後來他決定，不管這個孩子如何，畢竟是他的兒子，他最想完成的夢想就是與兒子一起參加些體育活動，也因此開始他與孩子一起積極生活的故事，他們一起打球、一起玩耍，雖然DJ在一些時刻情緒比較無法控制，但大多時候都能與一般孩子一樣。

他說，後來他決定做一些與一般家庭不一樣的事情，開了一個小小的網路活動「Art with DJ」，DJ會根據一位家庭成員的推薦創作畫作，家人幫助他出售這些畫作，賺得的金錢就可以讓他購買自己的玩具或他最喜歡的麥當勞 快樂兒童餐。

從那時起，Sparkle突然發現，這樣的創作活動可以讓更多原本不了解自閉症的人們也能認識接觸，進而推廣。2022年10月開始，他們將活動名稱改為「Autism with DJ」，開始錄製DJ生活點滴與日常，包括自閉症兒童去超市、在家活動、上課等影片，吸引許多人點閱，光在TikTok 上就有42萬人按下「喜歡」按鍵。