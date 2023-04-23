沙加緬度Roomkey今夏結束 210遊民無家可歸

沙加緬度Roomkey計畫最快今夏結束，210遊民又陷入無家可歸困境，圖為即將關閉的旅館之一。（翻攝自KCRA3）

沙加緬度縣議會19日宣布，全體一致性投票決定關閉兩家汽車旅館 的Roomkey計畫，最快今年夏天實施，此舉將導致210個原本住在這兩家汽車旅館的遊民，將再度面臨無家可歸的危機。

Roomkey計畫原本是因應新冠疫情 而生，當時為了讓這些無家可歸者有短暫的住宿，因此提供閒置的拖車、汽車旅館和一般旅館提供給這些無家可歸者住宿，提供緊急庇護所，讓無家可歸者居有定所並防止新冠疫情不斷地在營地擴散。

隨著計畫啟動三年後，如今聯邦和州政府的緊急新冠疫情資金已用罄，州政府也宣布結束疫情特殊狀況，沙加緬度縣府官員表示，這導致縣府基金短缺，沒有辦法再撥出多的資金給無家可歸者，尤其Roomkey計畫下，每個無家可歸者相當於有每個月4000元的補助。

沙加緬度縣府發言人海恩斯（Janna Haynes）表示，這並不是將資金最佳的使用模式，尤其是用在原本就無人居住的場所之中，政府是希望能將這些資金更有效地用在幫助人們遠離街頭。她表示，例如可以將資金用在額外的導航資源上，讓人們可以重回社會、重新找到生活的方式，或是可以安置無家可歸者，而不是將他們全都安置在汽車旅館內。

沙加緬度的Roomkey計畫主要是用在Comfort Inn 和 Vagabond這兩家旅館，而這兩家旅館分別將於6月、10月正式關閉。

海恩斯，旅館關閉就代表此計畫也正式結束，如果無家可歸者不願意配合計畫關閉而進入政府的其他配套方案，那就無法再參與政府的其他計畫。她表示，政府將再進行其他無家可歸者的計畫，倘若無家可歸者不願配合，那政府也沒辦法強迫無家可歸者接受政府的替代方案或導航方案。

一些無家可歸者權益倡導團體則表示，他們並不支持沙加緬度縣府的這項決定。根據中谷當地媒體KCRA 3報導，沙加緬度消除無家可歸者聯盟代表Bob Erlensbusch表示，雖然縣府關掉Roomkey計畫可能短期可以省下不少資金，但長遠來看，這會讓縣府付出更高的代價。

Erlensbusch表示，經過了這麼長的一段時間，縣府至今都還沒有訂定任何能幫助無家可歸者的其他計畫，相當令人震驚，也讓人覺得，只依賴國家政策根本不可行，也不能真正解決無家可歸者面臨的問題。