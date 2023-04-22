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「留點正氣在人間」梅仲元攝影書法國父紀念館展出

記者李怡／舊金山報導
出席梅仲元攝影書法作品展的代表們。 （主辦方供圖）
出席梅仲元攝影書法作品展的代表們。 （主辦方供圖）

國立中山大學美西同學會前會長梅仲元「留點正氣在人間」攝影書法藝術展，於上周末在舊金山國父紀念館舉辦，展出梅仲元生前書法攝影作品50餘幅。

据國立中山大學美西同學會秘書長鍾毅青介紹，梅仲元（1930年-2023年3月9日，享年94歲）祖籍中國廣東順德，1930年出生於中國上海，二戰後隨家人赴香港。1952年考入廣州嶺南大學即現廣州中山大學。他愛好攝影，在中山大學讀書期間，就開始使用相機記錄校園生活，同時喜歡書法和篆刻。

自2000年來到美國後，梅仲元一直在為屋崙社區及很多非牟利組織義務拍攝，記錄下20多年來屋崙城市的發展和多族裔共建社區，共同為正義發聲的過程。本次作品展，時間跨度70多年，從上世紀50年代，到自然、城市風光、在美國生活的片段。梅仲元的書法和篆刻作品別具一格，剛柔並濟，飽含其生活滄桑經歷和瀟灑的性格。

同學會副會長謝帆表示，敬重梅仲元，不僅是因為他一向熱愛母校，一向關心校友和熱心校友會的工作。也不僅僅因他20多年來積極參與屋崙社區的文化建設，為屋崙社區的發展與進步貢獻良多更是因他的一生，正氣浩然，無論是慘遭迫害、身陷逆境，還是在生活悲苦、疾病纏身之際，依然義無反顧地通過攝影和書法藝術，表達了自己對生命、對生活的無限熱愛，和始終堅持對真、善、美孜孜不倦的追求，始終堅持要「留點正氣在人間」他作品，體現出他堅韌、樂觀、開朗、豁達德精神。

謝帆強調，根據已在舊金山市定居多年的原國立中山大學中文系教授陳世伊老師的提議，本會在去年社團年審時已將中文名稱填報為「國立中山大學美西校友會」在加州政府正式備案。

策展單位新動力文化傳播藝術總監李敏雄代表聯合主辦方，向梅仲元生前指定的組織贈送珍藏限量版作品集。國父紀念館董事、前館長楊子超、中山大學海外校友聯網董事會聯席主席黃瑩瑩、救世軍屋崙華埠堂暨社區服務中心徐哲銘少校及林麗琴少校、屋崙孫中山基金會主席周曉濱、舊金山中華傳統文化協會會長鄧灼照、華藝攝影學會會長鄭向陽、北加州潮州會館會長方冬娜等嘉賓及梅仲元的生前友好出席開幕式及致辭。

出席梅仲元攝影書法作品展的各界代表們。 （主辦方供圖）
出席梅仲元攝影書法作品展的各界代表們。 （主辦方供圖）

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