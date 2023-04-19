北加華人租飛機拉標語 挺台灣入世衛

華人力挺台灣加入世界衛生組織。（本報記者／攝影）

數十名北加華人18日聚集在東灣利佛摩機場 （Livermore Municipal Airport），力挺台灣參加世界衛生大會。

飛機拖拽著「支持台灣加入世衛組織，台灣可以幫忙」的巨型橫幅。（本報記者／攝影）

活動由北加州世華工商婦女企管協會主辦，是挺台灣進世衞陸海空遊行 中的空中遊行部分。一架小型飛機起飛，拉起「支持台灣加入世衛 組織，台灣可以幫忙」的巨型橫幅，圍繞利佛摩機場飛行五圈。當地僑胞揮舞台、美國旗表達支持。

空中遊行活動已進行至第三年，去年飛機曾飛越華僑文教中心所在的密爾比達市上空。

世華工商婦女企管協會會長高椿惠表示，飛機遊行闡述了大家支持台灣進世衛的決心。「很高興各位鄉親共襄盛舉，一起為台灣發聲。」高椿惠說。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，今天的飛機遊行是全球各駐外館處所舉辦的台灣進世衛活動中最特別的一項。「以往的空中活動，飛機只是在地面上被拖拽前進。」賴銘琪說，「今天不僅可以在地面上和飛機合照，還可以近距離觀看飛機起降。我要感謝世華工商婦女企管協會的創意。」

賴銘琪指出，到目前為止台灣還沒有收到世界衛生組織的邀請函，沒有辦法參加世界衛生大會。這是台灣連續第七年無法參加。「這對台灣和全世界都非常不公平。」賴銘琪說。

賴銘琪指出，台灣的表現夠資格進入世衛大會。台灣人口2350萬人，比全世界77%的國家人口都多；土地面積是1.4萬平方哩，比全世界46%的國家都要大；醫療指數評比是全世界第一，人均GDP是東亞地區第一；經濟自由度全球排名第六，競爭力排名第七。

「中國大陸的反對是台灣沒能進入世衛的唯一原因。」賴銘琪說，「最近幾年來國際社會支持台灣的力道越來越強，聲音越來越大。我相信通過大家的不斷努力，台灣終有一天會參與到世界衛生組織。」