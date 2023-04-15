我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

影／日相岸田文雄助選驚傳爆炸聲 警方壓制1男

中工會4月22日開年會 聚焦4大主題

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
美洲中國工程師學會舊金山分會，將在4月22日於聖他克拉拉會議中心舉行第44屆年會，年會主題為「技術融合，賦能連結（Empower Connectiviy Through Technology Fusion）」。（記者葛歆睿 / 攝影）
美洲中國工程師學會舊金山分會，將在4月22日於聖他克拉拉會議中心舉行第44屆年會，年會主題為「技術融合，賦能連結（Empower Connectiviy Through Technology Fusion）」。（記者葛歆睿 / 攝影）

美洲中國工程師學會（CIE) 舊金山分會，將在4月22日（周六）於聖他克拉拉會議中心 （Santa Clara Convention Center）舉行第44届年會。會議包括新興科技研討會與晚宴暨頒獎典禮兩個部分，研討會免費對公眾開放，將分階段就「網絡安全」 (Cybersccuriby)、「人工智能應用」、「區塊鍊和Web 3.0」、「科技創業」四個主題進行形式多樣的交流討論。晚宴部分則邀請美國航空航天總署 (NASA)矽谷研究中心主任Eugene L. Tu博士發表主題演講。

CIE舊金山分會副會長翁立波介紹，今年年會主題是「技術融合，賦能連結」（Empower Connectiviy Through Technology Fusion）。下午的研討會，邀請了人工智能、機器學習、雲計算、網絡安全、區塊鍵、虛擬貨幣、Saas、Web 3.0等領城的頂尖專家，講述各領城的技術突破和跨領城的技術融合，如何賦能商業典人類閒的連結，並預測技術進步的長期影響。

首先，Zentera Systems執行長李兆興博士（Dr, Jaushin Lco）將帶來有關網絡安全（Cybersccuriby）的技術演講，闡釋零信任安全體系（zerotrust）如何保障資料與資訊安全。

第二階段，將由全球製造業巨擘博世（ Bosch）副總裁和首席科學家Liu Ren博士，分享AI如何融入自動駕駛、智能製造、家電、智能機器人，以及ChatGPT如何應用到工業AI，大會特別安排爐邊對談與現場提問，期待激盪出更多火花。

第三階段是區塊鍊和Web 3.0專題座談，與談嘉賓包括連續創業家、創投基金合夥人、公司創始人和CEO等，期待引領觀眾走入另個新興領城。

最後壓軸由Mattermost總裁兼聯合創始人Ian Tien與Landing AI副總裁Kai Yang博士，圍繞未來的軟件平台、創業公司的機遇與挑戰展開互動對話。

美洲中工會期待藉由研討會中跨領域多形式的交流，讓「技術融合，賦能連結」，也讓現場朋友們满載而歸。

晚宴上，主題演講嘉賓EugeneL.Tu博士分享NASA的使命、介紹位於加州矽谷的美國宇航局Amcs研究中心在推進航空航天探索方面所發揮的作用，以及身為亞太裔（AAPI）在美國的個人經歷和心路。

晚宴另一個傳統重頭戲是年度企業家獎。今年得主包括，美超微Supermicro創辦人兼執行長梁見後榮獲傑出企業家終身成就獎。未上市獨角默Mattermost創辦人兼執行長Ian Tien榮獲矽谷年度新興企業家獎。最後還會為12名高中生頒發獎學金，鼓勵他們在科技和工程領域做出更多的成就。

為回饋社區，下午的研計會免費入場，晚宴則每位200元，有興趣的民眾可以上網註冊或查詢cie-sf.org。

今年榮獲矽谷年度新興企業家獎的Mattermost創辦人兼執行長Ian Tien...
今年榮獲矽谷年度新興企業家獎的Mattermost創辦人兼執行長Ian Tien，將在4月22日下午的研討會上討論軟件平台、創業公司的機遇與挑戰。（記者葛歆睿 / 攝影）
CIE舊金山分會副會長翁立波介紹，今年年會主題是「技術融合，賦能連結（Empow...
CIE舊金山分會副會長翁立波介紹，今年年會主題是「技術融合，賦能連結（Empower Connectiviy Through Technology Fusion）」。（記者葛歆睿 / 攝影）

矽谷 AI 人工智能

上一則

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

下一則

30歲男加州首府開槍 揚言攻擊州議會被捕

延伸閱讀

Web3.0世代來臨 矽谷工程師該如何應對？

Web3.0世代來臨 矽谷工程師該如何應對？
美洲中工會舊金山分會44屆年會 22日展開

美洲中工會舊金山分會44屆年會 22日展開
缺電、高通膨、政治緊張 南非面臨「動盪之冬」

缺電、高通膨、政治緊張 南非面臨「動盪之冬」
北加青商會當月老 媒合4對佳偶

北加青商會當月老 媒合4對佳偶
中國半導體公司 美國總部搬到矽谷

中國半導體公司 美國總部搬到矽谷

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59
迷你巧克力甜筒（Hold the Cone! Mini Ice Cream Cones），售價：3.79元（記者葛歆睿 / 攝影）

Trader Joe's真的很好逛 春季還有限定款

2023-04-07 21:08
10屆自由車世界及全美冠軍鮑伊斯4日在舊金山普里席狄歐國家公園騎車時遭遇車禍。（取材自facebook.com/ejboyes）

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

2023-04-08 08:11
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12

超人氣

更多 >
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？