美洲中國工程師學會舊金山分會，將在4月22日於聖他克拉拉會議中心舉行第44屆年會，年會主題為「技術融合，賦能連結（Empower Connectiviy Through Technology Fusion）」。（記者葛歆睿 / 攝影）

美洲中國工程師學會（CIE) 舊金山分會，將在4月22日（周六）於聖他克拉拉會議中心 （Santa Clara Convention Center）舉行第44届年會。會議包括新興科技研討會與晚宴暨頒獎典禮兩個部分，研討會免費對公眾開放，將分階段就「網絡安全」 (Cybersccuriby)、「人工智能 應用」、「區塊鍊和Web 3.0」、「科技創業」四個主題進行形式多樣的交流討論。晚宴部分則邀請美國航空航天總署 (NASA)矽谷 研究中心主任Eugene L. Tu博士發表主題演講。

CIE舊金山分會副會長翁立波介紹，今年年會主題是「技術融合，賦能連結」（Empower Connectiviy Through Technology Fusion）。下午的研討會，邀請了人工智能、機器學習、雲計算、網絡安全、區塊鍵、虛擬貨幣、Saas、Web 3.0等領城的頂尖專家，講述各領城的技術突破和跨領城的技術融合，如何賦能商業典人類閒的連結，並預測技術進步的長期影響。

首先，Zentera Systems執行長李兆興博士（Dr, Jaushin Lco）將帶來有關網絡安全（Cybersccuriby）的技術演講，闡釋零信任安全體系（zerotrust）如何保障資料與資訊安全。

第二階段，將由全球製造業巨擘博世（ Bosch）副總裁和首席科學家Liu Ren博士，分享AI 如何融入自動駕駛、智能製造、家電、智能機器人，以及ChatGPT如何應用到工業AI，大會特別安排爐邊對談與現場提問，期待激盪出更多火花。

第三階段是區塊鍊和Web 3.0專題座談，與談嘉賓包括連續創業家、創投基金合夥人、公司創始人和CEO等，期待引領觀眾走入另個新興領城。

最後壓軸由Mattermost總裁兼聯合創始人Ian Tien與Landing AI副總裁Kai Yang博士，圍繞未來的軟件平台、創業公司的機遇與挑戰展開互動對話。

美洲中工會期待藉由研討會中跨領域多形式的交流，讓「技術融合，賦能連結」，也讓現場朋友們满載而歸。

晚宴上，主題演講嘉賓EugeneL.Tu博士分享NASA的使命、介紹位於加州矽谷的美國宇航局Amcs研究中心在推進航空航天探索方面所發揮的作用，以及身為亞太裔（AAPI）在美國的個人經歷和心路。

晚宴另一個傳統重頭戲是年度企業家獎。今年得主包括，美超微Supermicro創辦人兼執行長梁見後榮獲傑出企業家終身成就獎。未上市獨角默Mattermost創辦人兼執行長Ian Tien榮獲矽谷年度新興企業家獎。最後還會為12名高中生頒發獎學金，鼓勵他們在科技和工程領域做出更多的成就。