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全美中華婦女會獎學金 申請起跑

記者李榮／密爾比達報導
全美中華婦女會今年度的獎學金申請已起跑。（記者李榮／攝影）
全美中華婦女會今年度的獎學金申請已起跑。（記者李榮／攝影）

長期致力於社區慈善與教育事業、關懷弱勢群體的非營利組織全美中華婦女會，每年都舉辦獎學金的遴選活動，鼓勵華裔子弟認真向學、貢獻社會。全美中華婦女會宣布，2023年度的獎學金徵選已經起跑，歡迎優秀華裔高中生參與報名，每位得獎者可獲得獎狀一紙，以及獎金500元。

全美中華婦女會表示，婦女會宗旨包括在海外發揚優質中華文化，並且也致力於提升婦女同胞的權益地位、協助弱勢團體，以及獎勵和拔擢優秀的僑社青年子弟等。婦女會希望透過這些努力，能夠為社區的發展和進步作出貢獻。而今年全美中華婦女會也繼續舉辦獎學金的遴選活動，鼓勵和支持有志於學習的華裔青年，同時期待更多的人能夠共襄盛舉，互相學習。

全美中華婦女會已開始接受獎學金申請，至6月1日截止。申請資格為：北加州華裔高中二年級（11年級）或高三年級（12年級）學生；填寫獎學金申請表（需附照片）；高中三年成績單；不超過兩頁的自傳；兩封推薦信（其中一封必須由老師撰寫）；一篇作文，題目為「童年趣事」，字數限制為500字。

中華婦女會奬學金組的呂玉貞指出，所有申請資料需填妥後必須提供給American Chinese Women Society的Jenny Tan，電郵：[email protected]。得獎名單將於6月底前刊登公告周知，得獎者並受邀出席7月9日全美中華婦女會年會頒獎，可獲得獎狀一紙及獎學金500元。如對於獎學金申請有疑問，可聯繫全美中華婦女會奬學金組，電話：510-673-1498。

華裔 加州 教育

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