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中文說故事比賽開跑 新增5歲以下幼幼組

記者江碩涵／灣區報導
黃太太與孩子正在練習說故事，預備參加幼幼組的中文說故事比賽。（主辦單位提供）
黃太太與孩子正在練習說故事，預備參加幼幼組的中文說故事比賽。（主辦單位提供）

為慶祝即將到來的5月亞太裔傳統月，位於中半島的凱芯文教基金會（The Joy Culture Foundation）舉行「中文說故事與繪畫比賽」，邀請0到12歲小朋友投稿參加，原本比賽限定6歲以上才能參加，經過許多家長詢問，新增5歲以下幼幼組，年齡限制開放後，比賽詢問熱度直線上升。

凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）表示，每年5月是美國亞太裔傳統月，基金會為此籌辦兩種不同的比賽，透過中文說故事比賽，讓孩子們練習講中文，熟悉故事繪本，而繪畫比賽則以「我最喜歡的家庭時光」為主題。她說，華人傳統最重要的核心就是「家」，以家為命題出發，傳承文化的意義給下一代。

準備讓孩子參與比賽的黃太太表示，之前沒有開放5歲以下的幼幼組，以為無法參與比賽覺得很可惜，小朋友其實很喜歡自己說故事給大人聽，知道新增幼幼組後，立刻備戰，準備錄製說故事影片參賽，志在參加不在得獎，能有這樣的經驗已經很棒。

嚴惠如表示，目前已收到些許參賽作品，鼓勵更多大朋友、小朋友參加這個有意義的活動，參加比賽除了有參賽證明外，各組冠軍還可以獲得100元禮卡與禮品，作品收件截止日期為4月22日，希望有意參賽的小選手們，趕快把握機會練習，在期限內完成作品的投遞。想知道更多比賽報名詳細內容，請搜尋基金會臉書粉專「The Joy Culture Foundation」。

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