海外民俗文化種子教師 在地培訓開課學「六藝」

海外民俗文化種子教師在地培訓開課，今年度課程以「六藝」作為主軸。（記者李榮╱攝影）

為持續擴增海外民俗文化種子教師培訓效能，協助及支援僑界規畫辦理各項文化活動，金山灣區 文教中心聯合中心民俗種子老師團隊開辦「2023年海外民俗文化種子教師在地培訓」，今年度課程以「六藝」作為主軸，連續六堂以「六藝-禮、樂、射、御、書、數」設計，藉此引導教師體驗六藝文化及台灣傳統，進而能在中文課上設計相關文化課程。文化種子課程於復活節 周末舉行，吸引金山灣區有志投入民俗文化推廣的學員40人參與。

僑教中心主任莊雅淑表示，為使台灣文化在海外發揚傳承，僑務委員會持續辦理海外民俗文化種子教師在地培訓課程，邀請海外教師參訓，鼓勵老師習得相關技能後，實際投入更多民俗教學課程，宣導台灣多元文化，讓文化的種子札根、發芽，並且傳承下去，同時嘉惠灣區中文學校與青年學生。

莊雅淑也指出，僑教中心希望成為主流社區認識台灣櫥窗，積極推動台灣文化導覽，鼓勵結業老師加入民俗種子老師團隊，共同在海外推展台灣文化。

中心介紹，本次海外民俗文化種子教師在地培訓由中心民俗種子老師團隊陳麗玲老師與11位種子教師團共同規畫，授課講師包含：車愛玲、吳季芳、林芳如、王淑美、陳麗玲、王慧如、李慈瑩、黃郁真、林碧玲、李娜亞、康筱君、黃湘文等人，以「六藝-禮、樂、射、御、書、數」文主題，接續還將於4月24日、5月7日、6月4日、7月9日及7月30日在僑教中心授課。

這次的海外民俗文化種子教師在地培訓首堂課，以「六藝- 禮」為主題，由車愛玲、吳季芳聯手擔綱，兩位講座以「台灣傳統與現代婚禮禮儀」、「服飾演進」、「手作服飾」、「台灣喜帖、喜餅製作」、「花轎體驗」等主題講述，讓與會教師瞭解傳統禮儀習俗與文化，搭配現場展示的實體傳統花轎以及鳳冠霞披嫁衣及傳統服飾展示，讓現場學習氣氛高昂。兩位講師也帶領與會老師學員分組手作喜帖、喜餅及裁縫傳統服飾，參與老師學員也在課堂上展示自己作品，欣賞彼此成果。