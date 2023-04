北加青商會當月老 媒合4對佳偶

快速約會活動由矽谷月老創辦人洪輝舜(左二)、青商會會長范振崴(左三)合辦。(主辦單位提供)

北加州 台灣青商會聯合矽谷 月老本月8日下午在金山灣區 僑教中心舉辦「Are you my last one?」聯誼活動,去年的聯誼活動受到廣大迴響,今年因應會員需求,由青商會及矽谷月老共同策畫,熱身活動後,參與的矽谷地區青年互相介紹認識,再一對一交流彼此背景、興趣,透過遊戲增進友誼,活潑的內容吸引40位僑胞青年參與。

矽谷月老創辦人洪輝舜表示,這次活動主要服務灣區單身男女,不過舉辦實體活動最大的困難,就是男女性參與者的比率不均,男性一開始活動票就售罄了,但女性直到最後才湊齊人數,不過最後還是成功撮合出四對互有好感的約會對象。洪輝舜表示,不管撮合成功與否,希望未來能有更多好消息。

其中一位參與快速聯誼的女性表示,實體聯誼比網路滑手機更能認識人,尤其在女性比率占多數的工作環境下,很難有機會認識到其他單身男性朋友,透過實體活動也能快速認識其他人,拓展自己交友圈,尤其這次活動安排了七分鐘快速交談,時間長度剛好,又能拉出跟其他桌的隱私空間,主辦方設計活動相當貼心。

北加州青商會長范振崴表示,希望幫助更多台灣人有機會在活動中互相認識,找到合適的另一半,也希望青商會能繼續在僑教中心舉辦活動,讓更多年輕人認識中心及僑委會。他表示,歡迎更多灣區青年加入青商會,認識前輩先進,增進閱歷。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示,希望藉此機會讓在地青年對中心與僑委會有更多的認識與了解,並鼓勵在場僑青踴躍報名,參加青商潛力之星。莊雅淑同時也對僑青宣導i僑卡的優惠內容,希望僑青可以利用中心服務,踴躍參與僑教中心的各種活動。