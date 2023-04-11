為華人家長需求 前教委徐安辦校 預計9月初開學

為滿足華人家長需求，前教委徐安辦學校。（本報檔案照）

前舊金山華裔 教育委員徐安（Ann Hsu）10日向本報表示，因在任舊金山聯合學區教委期間深入了解到，公立學校的華人 家長和學生的需求時常被忽略，且舊金山的私立學校學費太昂貴，很多移民家庭無法負擔，隨即產生了要為舊金山的華裔社區量身打造一所「全日制非營利美中雙文化學校」的計畫。目前學校正準備招生，並於9月初開學。

「華人學生常被忽略 辦校不為賺錢」

徐安表示，她辦學校不是為了賺錢，是為了滿足華人家長的需求。她從作為華裔學生家長和教育委員的經歷了解到，在舊金山聯合學區內華人學生總是被忽略，在過去的兩三年內，華人學生從被忽略的狀態變為被歧視。從洛威爾高中招生制度的改變，到華裔學生在公交車上被刺傷，華人學生的處境越來越差，大有從被歧視到被攻擊的趨勢。

舊金山聯合學區規定，公立學校內不再實行分班制，不論成績好壞還是學習進度快慢，必須在同一個班級。且規定即使學生犯錯也不鼓勵懲罰學生。

徐安說，校區這一系列的規章制度，導致很多以學業成績為主的華裔學生需求得不到滿足。校區內青少年打架鬥毆現象不斷。還導致了很多家庭搬離舊金山，或是讓孩子讀私校。目前舊金山7萬5000名學齡學生，其中有2萬7000人就讀於私立學校，已經超過了學生總數的三分之一，讀私校的占比全美最高。但是舊金山私校的學費從3萬到6萬不等，是很多華裔移民家庭不能負擔的。

徐安說道，建立一個滿足華裔家長和學生需求的學校，就是要建立一個抓學習的學校。收生標準是在入學之前要與家長和學生簽訂一個合同，只有承諾入學後認真努力學習才能被錄取。徐安說，學校的辦學標準是吸取中西方教育方式的優點，如吸取中式的教育方法，在低年級的時候背誦一些基礎的知識結構和文化知識，例如乘法口訣和三字經。她指出，美國的教育理念是引導挖掘孩子的潛力和才能。但在年齡太小的時候沒有基礎，小學的時候應該是直接輸入教學法，到中學和高中時期，再用西方的引導式和挖掘潛力教學法，不要一味的散發引導式教學。

「我辦的學校是給舊金山的華人社區建立的，一定要有可負擔的起的學費，包括暑期的課程和伙食費。也會教中國文化，如黃帝內經、易經、中西方根本性的不同、華人在美國的歷史，排華的歷史。徐安說，這也將會是美國第一個教中國歷史和華人在美歷史、了解華裔身分的學校。