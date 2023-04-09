APAPA聯合創始人黃春芳 獲選加州第11選區年度女性

黃春芳（Regina Yin，左四）與議員Lori Wilson、少數黨領袖議員James Gallagher、多數黨領袖議員Anthony Rendon和女性議會領袖在一起。（APAPA提供）

2023年3月當進行婦女歷史月紀念時，亞太裔公共事務協會（APAPA）的聯合創始人黃春芳（Regina Yin）被選為加州 第11選區的「年度女性」。此次表彰由非裔立法團主席暨議員Lori Wilson選出，以表揚黃春芳對社區的不可或缺貢獻。

Wilson表示：「Regina是我們社區的真正寶藏。她真正關心許多有價值的事業和非營利組織，並幫助APAPA成為一個強大的本地和全國性組織。我們都為她的成就感到驕傲。」她和丈夫尹集成（CC Yin）在北加灣區 擁有麥當勞連鎖店，而在蘇諾拉（Sonora）的「尹氏莊園」已經居住了30多年。

黃春芳曾擔任社工18年之久，同時撫養著她的三個女兒Mary、Betty和Carol。她是從中國和台灣移民 來到美國。她表示，感到非常榮幸，作為一位華裔美國移民，深感謙卑，她自己的生日實際上也是國際婦女節。

她說：「我來到這個國家是為了在華盛頓大學攻讀研究生課程，也在這裡認識了我的丈夫尹集成。在這個旅程中，我們與來自各個背景的人們密切合作，學到了很多東西。我想鼓勵我們下一代的領袖追求成功的職業生涯，找到一個有意義的方式回饋社區。我們都需要繼續建立橋梁，為了共同的利益而努力工作。」