全國青少年高爾夫球賽 張欣怡奪冠

俱樂部上線「橋樑」項目，減輕家長經濟負擔。（記者王子涵╱攝影）

最近剛剛結束的全美青少年高爾夫協會（The American Junior Golf Association, 簡稱AJGA）年度比賽中，來自密爾比達的16歲華裔 小將張欣怡（Joyce Zhang）奪得了女子組冠軍，其139杆的總成績超越男子組冠軍，成為全場最好成績。灣景高爾夫俱樂部（Bay View Golf Club）日前舉行發布會，祝賀張欣怡奪冠。

灣景高爾夫俱樂部總經理盧夫（Abe Roof）表示，AJGA聯賽是高爾夫青少年組別中最頂級的賽事，灣景高爾夫俱樂部很榮幸能夠承接本次賽事。「來自全世界的參賽選手來到灣區，包括泰國、墨西哥 、加拿大的選手，這就是AJGA的吸引力。」盧夫說。

受爸爸和姐姐的影響，張欣怡從8歲起開始學習高爾夫，在2021進入灣景高爾夫俱樂部學習。她在去年拿到三次AJGA第四名的成績，自上周拿到冠軍後，她的總排名來到315名。

張欣怡爸爸John Zhang表示，起初帶女兒打高爾夫是為了平衡孩子的學業。「高爾夫是一個戶外的運動，學累了在外面走一走，能夠幫助她們身心放鬆。」John Zhang說，「同時作為家長來說，高爾夫相比其他運動，是更加安全的選擇，不會有太多的身體衝撞，免於孩子受傷，或受到不良影響。」

俱樂部華裔投資 人于海燕贈予張欣怡500元的禮品卡，激勵她繼續進步。于海燕說：「俱樂部將培養青少年作為主要目標，不僅僅培養優秀的運動員，更會注重于孩子們的品格培養：自律，挑戰精神，不服輸等等。」

于海燕指出，高爾夫並非代價高昂的「貴族運動」，普通家庭一樣可以負擔。她說：「為了不給家長經濟負擔，俱樂部上線「橋樑」項目（Bridges），提供給孩子第一個工作機會，在訓練中培養團隊協作和領導力。孩子們得到工作後，可以作為助理教練，在組課中訓練年輕的學員，同時使用球場練習。」

她說：「孩子們在一起訓練的過程中，關係也在慢慢建立，水平也在提高。張欣怡的第一份工作就是助理教練。」

John Zhang表示，通過橋樑項目，孩子們以僅僅5元的價格，在放學後使用球場訓練。「這幾乎是免費的，是我們負擔得起的，我們家庭得益於次。」他說。

盧夫指出，目前共有50名青年選手參與橋樑項目，俱樂部共有上百名青年學員。「高爾夫猶如人生，長達5個小時的比賽中，孩子會經歷不同的情緒，好的壞的猶如過山車。當球進洞，你的心情自然不錯，但當球彈到沙坑等不好的位置，你就會感到沮喪，這正如人生，這就是孩子們在幾個小時內所經歷的。」盧夫說。

高爾夫作為美國主流運動，在申請高校時將成為孩子的加分項。灣景高爾夫俱樂部去年共輸送9位高中生進入耶魯，柏克萊登名校打球，並拿到一二級聯盟的獎學金。張欣怡的姐姐也得益於高爾夫，以全額獎學金進入波士頓大學。