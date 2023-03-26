我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

華裔企業家林彤 任加州會計委員

APAPA媒體部／提供
州長紐森（Gavin Newsome）任命林彤（Tony Lin） 為加州會計委員會成員。（APAPA媒體部提供）
州長紐森（Gavin Newsome）任命林彤（Tony Lin） 為加州會計委員會成員。（APAPA媒體部提供）

日前州長紐森（Gavin Newsome）任命林彤（Tony Lin） 為加州會計委員會成員，還將在會計委員會立法委員會任職。

林彤是加州州府地區麋鹿林市（Elk Grove） 居民，現年54歲，他擁有廣泛的商業背景，例如發展了數家擁有數百名員工的成功企業，從事國際貿易等工作。自2011年以來，他一直擔任塔拉斯設計公司（Talus Design Corporation）總裁，作為一名成功的企業家，他了解並重視與金融領域相關的專業會計服務，此外還擔任非營利組織亞太公共事務聯盟（APAPA）首席執行官。

據了解，林彤被任命後所服務的加州會計委員會，其職責在於要確保消費者消息暢通，讓消費者能夠從可以信任的合格持牌人那裡，獲得專業的會計服務從而保護自己的權益。

近年來，加州亞太裔社區（AAPI）的知名度和代表性越來越強，多批高素質的AAPI領導人通過相關參政推薦渠道而得到晉升，成為加州議會大家庭裡的組成部分，林彤就是其中的一員。

「我很榮幸接收到州長的任命。當初APAPA激勵並支持我提交候選資格之時，我想鼓勵其他AAPI領導人也來考慮參與從政。我為自己的華人移民背景而感到自豪，我們都可以盡一份力量來代表這個多元化的加州政壇」，林彤說。

加州 紐森 華人

上一則

APAPA亞裔立法會 多族裔政要聚首

下一則

加州放寬節水 沙加緬度仍有限制

延伸閱讀

州大員工要加薪 州長屢卡關

州大員工要加薪 州長屢卡關
監督油價飆漲 議會同意折衷方案

監督油價飆漲 議會同意折衷方案
州長放寬全州乾旱限制 沙加緬度仍有用水要求

州長放寬全州乾旱限制 沙加緬度仍有用水要求
紐森贏了 州府可管油商利潤

紐森贏了 州府可管油商利潤
蓋大學宿舍無息貸款 紐森擬延後撥付

蓋大學宿舍無息貸款 紐森擬延後撥付

熱門新聞

Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

2023-03-18 00:33
女子可能因竊取一塊小牌子遭逼車，最後在高速公路發生意外。（取自訃告）

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

2023-03-19 20:06
連鎖炸雞快餐店Popeyes在加州的菜單價格引發網絡熱議，全美各地網友爭先曬出他們所在位置的炸雞價格。（圖片取自Popeyes網站）

Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格

2023-03-23 19:14
健保是許多僑胞非常關注的權益，但許多人因疫情至今還沒恢復戶籍。（本報檔案照片）

出境逾2年戶籍被遷出 台灣健保彈性措施再延長

2023-03-19 19:16
聯邦參議員帕迪拉表示，為減輕近期暴風雨對民眾的影響，國稅局已將加州58個縣中的51個縣的個人、家庭和企業的報稅截止日期，自動延長到今年的10月16日。（記者劉先進／翻攝）

加州雨災 灣區等51縣報稅截止日延至10月16日

2023-03-20 23:17
部分地區如西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地又受到風暴影響，而被迫停電，PG&E緊急搶修中。（記者熊移山／攝影）

南灣矽谷又狂風暴雨大停電 民眾怨：歡迎來到第三世界

2023-03-21 19:44

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴