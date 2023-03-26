華裔企業家林彤 任加州會計委員

州長紐森（Gavin Newsome）任命林彤（Tony Lin） 為加州會計委員會成員。（APAPA媒體部提供）

日前州長紐森 （Gavin Newsome）任命林彤（Tony Lin） 為加州 會計委員會成員，還將在會計委員會立法委員會任職。

林彤是加州州府地區麋鹿林市（Elk Grove） 居民，現年54歲，他擁有廣泛的商業背景，例如發展了數家擁有數百名員工的成功企業，從事國際貿易等工作。自2011年以來，他一直擔任塔拉斯設計公司（Talus Design Corporation）總裁，作為一名成功的企業家，他了解並重視與金融領域相關的專業會計服務，此外還擔任非營利組織亞太公共事務聯盟（APAPA）首席執行官。

據了解，林彤被任命後所服務的加州會計委員會，其職責在於要確保消費者消息暢通，讓消費者能夠從可以信任的合格持牌人那裡，獲得專業的會計服務從而保護自己的權益。

近年來，加州亞太裔社區（AAPI）的知名度和代表性越來越強，多批高素質的AAPI領導人通過相關參政推薦渠道而得到晉升，成為加州議會大家庭裡的組成部分，林彤就是其中的一員。

「我很榮幸接收到州長的任命。當初APAPA激勵並支持我提交候選資格之時，我想鼓勵其他AAPI領導人也來考慮參與從政。我為自己的華人 移民背景而感到自豪，我們都可以盡一份力量來代表這個多元化的加州政壇」，林彤說。