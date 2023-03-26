APAPA亞裔立法會 多族裔政要聚首

APAPA亞裔立法會，加州多族裔政要聚首。（APAPA媒體部提供）

2月28日亞太公共事務聯盟（APAPA）在加州 議會大廈附近的薩特俱樂部活動大廳，舉辦亞裔 立法會，有68名加州政要等出席招待會的簽名活動。多元化族裔官員參與，形成了該活動的多元化政治文化元素的特點。APAPA首席執行官林彤（Tony Lin）表示：「我們正在擴大我們的影響力，以加強我們的基礎，展示真正的團結。」

出席本次活動的黨團有亞裔黨團、猶太人黨團、婦女黨團、非裔黨團和拉丁裔黨團。APAPA全國理事會成員Simon Pang介紹了副州長庫納拉基斯（Eleni Kounalakis），並感謝所有公職人員的服務。

非裔黨團主席威爾遜說：「我要感謝APAPA在重要問題上的領導作用，並將我們所有人聚集在一起。你們和我們一起遊行紀念馬丁路德金，我們和你們一起參加團結反對仇恨集會。我們將繼續相互合作，我們在這裡支持你們。」

其他知名與會者和支持者包括來自超過25個組織的代表，包括NAACP、OCA、西班牙裔商會和亞洲商會以及APAPA創始人尹集成（CC YIN）、商業領袖Paul Hsu、Dr. Alvin Cheung、Amy Matecki博士和APAPA執行董事Henry Chang。

其他與會者和支持者包括加州財政部長馬世雲（Fiona Ma），亞裔黨團主席議員羅達倫（Evan Low），亞裔黨團副主席議員方樹強（Mike Fong），亞裔黨團副主席議員閔大衛（Dave Min），婦女黨團主席參議員南希•斯金納（Nancy Skinner ），拉丁裔黨團主席議員塞布麗娜•塞瓦提斯（Sabrina Cervantes），溫和民主黨主席議員布蘭卡•盧比奧（Blanca Rubio），有望當選議會議長的議員羅伯特•裏瓦斯（Steven Bradford），非裔黨團副主席參議員史蒂文•布拉德福德（Steven Bradford），議會共和黨少數黨領袖議員詹姆斯•加拉格爾（James Gallagher），州公共教育總監托尼•瑟蒙德（Tony Thurmond）等。

APAPA也感謝這些立法者在他們的辦公室接待APAPA學生實習生，支持我們的下一代領導人。我們鼓勵大學生訪問APAPA網站發送簡歷，通過APAPA實習計畫申請暑期實習。學生可以在立法者辦公室實習，透過團隊建設社區項目和專業發展研討會獲得寶貴的經驗。

據了解，APAPA鼓勵華人社區成員訪問網站www.apapa.org，了解APAPA透過領導和公民參與來推動AAPI社區的使命。APAPA團隊致力於其使命，這透過他們在全國43個分會的成功活動、項目和社區外展體現出來。

APAPA最近還在其網站上組織了一份請願書，支持最近受到德克薩斯州國會議員蘭斯•古登（Lance Gooden）種族主義言論攻擊的國會議員趙美心 （Judy Chu）。蘭斯古登稱，像趙美心這樣的人會獲得安全許可，並有權聽取機密情報簡報。APAPA認為，古登議員對趙美心的種族主義和反亞裔言論是對我們整個AAPI社區的攻擊。