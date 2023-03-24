我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

FRC機器人大賽 台灣石虎隊獲新秀創意獎

記者江碩涵／灣區報導
機器人比賽現場圍著安全柵欄，機器人在場上互相撞擊的聲音以及被撞翻的場景。（Cyphersis隊提供）
機器人比賽現場圍著安全柵欄，機器人在場上互相撞擊的聲音以及被撞翻的場景。（Cyphersis隊提供）

2023年FRC機器人大賽（First Robotics Competition）舊金山分區賽部分賽事已順利結束，「LEO-CAT台灣石虎隊」Cyphersis 9274隊得到2023年新秀創意獎（Rookie Inspiration Award），Cyphersis隊副隊長屠永年、機構組長楊兆傑都認為這個比賽讓他們得到很多成長，就像是美國矽谷文化，成為推動社會前進的力量。

屠永年說，「LEO-CAT台灣石虎隊」是一支對機器人學習充滿熱情、由跨校學生組成的FRC新秀隊伍，他個人在升10年級前，從台灣的學校轉學到矽谷北聖荷西Independence高中就學，利用時間，持續與台灣隊友網路參與程式及機構設計討論。

2023年FRC機器人大賽舊金山分區賽部分賽事已順利結束。（Cyphersis隊...
2023年FRC機器人大賽舊金山分區賽部分賽事已順利結束。（Cyphersis隊提供）

他說，與美國當地高中生彼此是競爭對手，比賽現場圍著安全柵欄，機器人在場上互相撞擊的聲音以及被撞翻的場景，站在看台上的隊伍就像看著猛獸互相廝咬，各隊加油聲此起彼落、驚呼連連，彷彿像是現代的古羅馬競技場。

屠永年說，雖然隊伍的機器人歷經多次衝撞、零件損壞，但工作區隔壁的其他隊卻全力協助搶修機器人，好像是同隊的互相幫忙，感覺這件事情在華人體制內的教育很難發生，因為明明是競爭關係，卻願意出手相助，而這種競合的力量，正是推動西方社會前進的力量。

他說，組織隊伍就像是經營一家新創公司，必須分工合作朝向同一個目標前進，有些人負責文宣與社群媒體，有些協助募款，也有專人負責軟、硬體、電路配置、機構設計等，看到台灣人如此團結，相當感動。

Cyphersis隊副隊長屠永年現為矽谷北聖荷西Independence高中學生...
Cyphersis隊副隊長屠永年現為矽谷北聖荷西Independence高中學生。（Cyphersis隊提供）

楊兆傑說，報到第一天，大會安排賽程是機器人規格檢查和練習賽，官方規定裝防撞桿，沒想到自家的尺寸略高，需要拆掉重做，但缺乏加工機具與備用材料，沒想到隔壁的其他隊伍願意協助，花了一個晚上幫忙做出兩組防撞桿，且不收費，還說能幫上忙感動非常榮幸，這是非常令人感動的一幕。

楊兆傑說，透過機器人大賽，大家彼此交流認識許多世界各地的隊伍，今年抱持學習的心情來到矽谷，享受學習的樂趣與比賽的挑戰。

「LEO-CAT台灣石虎隊」由19名來自康橋高中、東山高中、芳和實驗中學、大直高中、基隆海大附中、馬禮遜美國學校、台北恩慈學校等多所學校在校生組成，今年第一次參加FRC。「LEO-CAT台灣石虎隊」最後得到2023年新秀創意獎，雖無法晉級，但對學生來說仍是美好的回憶。

Cyphersis隊機構組長楊兆傑現為台北市芳和實驗中學11年級學生。（Cyph...
Cyphersis隊機構組長楊兆傑現為台北市芳和實驗中學11年級學生。（Cyphersis隊提供）

矽谷 社群媒體 舊金山

上一則

「媽的多重宇宙」揭文化衝突 虎媽vs美式教養 華裔親子難關

下一則

屋崙疫後復甦快過金山 原因何在？

延伸閱讀

加州議員羅達倫提案保護仇恨犯罪受害者 獲兩黨支持

加州議員羅達倫提案保護仇恨犯罪受害者 獲兩黨支持
FRC機器人大賽 LEO-CAT台灣石虎隊得新秀創意獎

FRC機器人大賽 LEO-CAT台灣石虎隊得新秀創意獎
南灣矽谷又狂風暴雨大停電 民眾怨：歡迎來到第三世界

南灣矽谷又狂風暴雨大停電 民眾怨：歡迎來到第三世界
服務全球科技中心-美國創享家集團矽谷分公司隆重開業

服務全球科技中心-美國創享家集團矽谷分公司隆重開業
FRC舊金山分區賽 台灣8169牡羊隊獲評審獎

FRC舊金山分區賽 台灣8169牡羊隊獲評審獎

熱門新聞

Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

2023-03-18 00:33
灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

2023-03-16 20:07
女子可能因竊取一塊小牌子遭逼車，最後在高速公路發生意外。（取自訃告）

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

2023-03-19 20:06
健保是許多僑胞非常關注的權益，但許多人因疫情至今還沒恢復戶籍。（本報檔案照片）

出境逾2年戶籍被遷出 台灣健保彈性措施再延長

2023-03-19 19:16
聯邦參議員帕迪拉表示，為減輕近期暴風雨對民眾的影響，國稅局已將加州58個縣中的51個縣的個人、家庭和企業的報稅截止日期，自動延長到今年的10月16日。（記者劉先進／翻攝）

加州雨災 灣區等51縣報稅截止日延至10月16日

2023-03-20 23:17
部分地區如西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地又受到風暴影響，而被迫停電，PG&E緊急搶修中。（記者熊移山／攝影）

南灣矽谷又狂風暴雨大停電 民眾怨：歡迎來到第三世界

2023-03-21 19:44

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款