我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

「媽的多重宇宙」揭文化衝突 虎媽vs美式教養 華裔親子難關

記者江碩涵／灣區報導
凱芯文教日前舉辦華裔兩代溝通教養講座，基金會創辦人嚴惠如（左一）、兒童心理博士雷珍瑜（Jennifer Liou，左三）合影。（主辦單位提供）
凱芯文教日前舉辦華裔兩代溝通教養講座，基金會創辦人嚴惠如（左一）、兒童心理博士雷珍瑜（Jennifer Liou，左三）合影。（主辦單位提供）

「媽的多重宇宙」橫掃七項奧斯卡大獎後，劇中所提到的第一代華裔移民與第二代的文化衝突，成為熱門話題，對於與自己身處不同環境的華二代，第一代移民有著很深的期許，甚至強加自身原有的教育方式在孩子身上，其中引發的教養衝突，激發出對這部奧斯卡有史以來最多華裔同屆得獎電影的討論。

凱芯文教基金會，日前在館內舉辦免費兒童教養心理講座，針對美國移民上下代教養問題來討論分享，由兒童心理機構Child Mind Institute博士雷珍瑜（Jennifer Louie）主講。雷珍瑜是史丹佛學士、加大心理博士，在機構中提供兒童焦慮相關心理諮商，更重要的是，她本身就是一位華二代，自己經歷過移民第一代與第二代的溝通衝突，也讓她透過心理學專業，重新詮釋當初遇到的兩代教養問題。

雷珍瑜提出許多兩代價值觀的不同點，像是要求嚴格的亞洲虎媽教育遇到自由的美式教育時反應大不同，亞裔父母看到孩子成績單時，孩子分數拿到A，在亞裔父母心中只代表Average（平均），B則是Below Average（平均之下），亞裔父母總是希望孩子達到更好的表現。

雷珍瑜也提到如何改善跟自己孩子溝通的方式。她透過簡單的表格，演示父母該說什麼以及如何說出口，例如直接叫孩子關電視，可以改成「再五分鐘你要去關電視」，或是父母不要迂迴地問問題，而是直接表達想說的意思。

演說結束後，家長們進行熱烈討論，雷珍瑜也與家長進行更多溝通。她說，亞洲父母總希望自己做到最好，想要控制很多事情，應多給孩子一點空間，和孩子們溝通，增加他們社交情緒管理，才是更重要的事情。

移民 亞裔 教育

上一則

數位時代放大羊群效應 須當心

下一則

FRC機器人大賽 台灣石虎隊獲新秀創意獎

延伸閱讀

當年女方父母令分手 7旬愛侶60年後重逢結婚

當年女方父母令分手 7旬愛侶60年後重逢結婚
亞式虎媽與美式教養 華裔家庭的溝通難關

亞式虎媽與美式教養 華裔家庭的溝通難關
4月移民排期╱ 職業移民 中國出生第4優先倒退三年多

4月移民排期╱ 職業移民 中國出生第4優先倒退三年多
黑白集／刪除懲戒權 台灣不會更文明

黑白集／刪除懲戒權 台灣不會更文明
保護移民難民 孟昭文3提「新美國人法」

保護移民難民 孟昭文3提「新美國人法」

熱門新聞

Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

2023-03-18 00:33
灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

2023-03-16 20:07
女子可能因竊取一塊小牌子遭逼車，最後在高速公路發生意外。（取自訃告）

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

2023-03-19 20:06
健保是許多僑胞非常關注的權益，但許多人因疫情至今還沒恢復戶籍。（本報檔案照片）

出境逾2年戶籍被遷出 台灣健保彈性措施再延長

2023-03-19 19:16
聯邦參議員帕迪拉表示，為減輕近期暴風雨對民眾的影響，國稅局已將加州58個縣中的51個縣的個人、家庭和企業的報稅截止日期，自動延長到今年的10月16日。（記者劉先進／翻攝）

加州雨災 灣區等51縣報稅截止日延至10月16日

2023-03-20 23:17
部分地區如西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地又受到風暴影響，而被迫停電，PG&E緊急搶修中。（記者熊移山／攝影）

南灣矽谷又狂風暴雨大停電 民眾怨：歡迎來到第三世界

2023-03-21 19:44

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款