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獲威善高提名 蔣美琴入選2023年州眾議會傑出女性

記者張曼琳╱舊金山報導
蔣美琴（中）與多位眾議員合影留念。（威善高辦公室提供）
蔣美琴（中）與多位眾議員合影留念。（威善高辦公室提供）

舊金山民主黨前主席蔣美琴(Mary Jung)獲州第11區眾議員威善高(Scott Wiener)提名，入選加州眾議會「2023年度傑出女性」之一。威善高高度讚賞了蔣美琴對社區做出的重要貢獻，稱讚蔣美琴為加州民眾的榜樣，並由衷祝福她在未來的事業中取得更大成功。

蔣美琴和威善高一同出席了20日周一在沙加緬度州議會大樓舉行「加州女性創造『她』的歷史」(California Women Making Herstory)」典禮，與所有獲獎的傑出女性一起接受這項殊榮。本報日前報導過，舊金山獲選的加州傑出華裔女性還有東華醫院行政總裁張建清。

威善高表示，本次蔣美琴入選傑出女性，突出其多項成就以及公眾對她的認可。他指出，加州擁有豐富悠久的女性參與歷史，她們對社區的福祉和改善作出寶貴和影響深遠的貢獻，其中包括了蔣美琴作為社區活動家的成就，她在社區和公共事業中開展的工作，造福舊金山及全加州居民。

蔣美琴1954年出生，成長於位於柏拉阿圖(Palo Alto)的花場，6歲時同母親和繼父搬往俄亥俄州（Ohio）克里夫蘭（Cleveland）。成年後，蔣美琴的第一份工作是在一間管理顧問公司做文員，因意識到嚴重的職場不公問題，她加入了當地勞工組織「克里夫蘭職業女性」(Cleveland Women Working)，為爭取改善勞工的薪資待遇而奔走努力。

1997年，蔣美琴重返加州，任職舊金山市府辦公室經理。之後，她又擔任了太平洋煤電(PG&E)政府節能計畫經理。2007年，她還獲時任舊金山市長紐森（Gavin Newsom）任命其為舊金山市民政委員會委員（San Francisco Civil Service Commission）。

2013年，蔣美琴被聘為舊金山地產經紀協會（San Francisco Association of Realtors)政府關係及社區事務主任，並透過該協會基金會創立「歡迎回家項目」(Welcome Home Project)，透過與當地非牟利機構、相關政府部門和企業的合作，幫助市內的無家可歸家庭取得永久住房。

因為蔣美琴對服務不足人口的支持和取得的成就，她在2013年7月獲時任舊金山市長李孟賢（Ed Lee）任命為舊金山女性地位委員會（San Francisco Commission on the Status of Women）委員，同年又獲李孟賢委任為舊金山市藝術委員會委員。

蔣美琴在擔任各種公職和參與公益事務的同時，也是一個專注養育兒子的好母親。同時，她還為多個慈善和公益組織志願服務了無數小時，幾十年致力公平權利，幫助有需要的人和提倡全民可負擔的醫療保健。

由州議會評選的加州「年度傑出女性獎」，是享有崇高聲譽的殊榮，每年授予給在社區作出卓越貢獻的女性，以慶祝女性非凡的成就。

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