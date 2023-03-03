僑教中心說故事 探索紫斑蝶遷徙

金山灣區僑教中心圖書館有新設施，包含設置童書角落。（金山灣區僑教中心提供）

金山灣區 僑教中心3月親子 說故事時間活動，邀請住在灣區的台灣繪本作家Crystal Z. Lee，為小朋友們講述台灣知名的紫斑蝶遷徙故事，讓孩子們和紫斑蝶Kai一起來場探索台灣之美的旅程。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，今年1月首度舉辦story time，引起台灣青年家庭熱烈回響，為讓更多移民海外台灣家庭認識僑教中心，多使用中文藏書豐富的中心圖書館 ，僑教中心每月固定舉辦story time，且在圖書館內設置新設施，包含童書角落、各類玩具等，鼓勵民眾帶著學齡前孩童使用。

台灣繪本作家Crystal Z. Lee雖在美國出生，但童年有一大段時間是在台灣長大，對於成為一位繪本作家，抱有使命感，希望透過繪本傳揚更多台灣傳統文化。

Crystal表示，這次受到中心邀請感到非常榮幸，有機會用自己創作的繪本「Kai The dancing butterfly（飛舞紫斑蝶）」，介紹台灣蝴蝶與台灣在地之美給孩子。台灣是個約有400種蝴蝶的蝴蝶王國，每年都有大量的蝴蝶在境內遷徙，遷徙過程中會遇到許多的冒險，也會經過台灣各地景物，透過紫斑蝶Kai飛行，帶領孩子們一起在繪本裡展開一場台灣之旅。

說故事活動不需事先報名，歡迎直接到現場。除了3月15日繪本作家Crystal Z.Lee說故事時間外，3月29日有圖書館親子說故事志工媽媽的蝴蝶故事活動，3月中心圖書館都將以蝴蝶為主題，與家長孩子們同樂。

時間：3月15日及3月29日上午10時30分至12時