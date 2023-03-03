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北加台灣工商會募款 助兒童醫院

記者王子涵／金寶報導
晚宴中，眾多嘉賓慷慨解囊，為包括史丹福兒童醫院、受地震災害的土耳其民眾，以及半月灣槍擊案受害者家屬等捐獻善款。（記者王子涵／攝影）
晚宴中，眾多嘉賓慷慨解囊，為包括史丹福兒童醫院、受地震災害的土耳其民眾，以及半月灣槍擊案受害者家屬等捐獻善款。（記者王子涵／攝影）

加州台灣工商會26日舉辦慈善募款晚宴，南灣多位民選官員、社區領袖參加。晚宴中，眾多嘉賓慷慨解囊，為包括史丹福兒童醫院、受地震災害的土耳其民眾，以及半月灣槍擊案受害者家屬等捐獻善款，大部分善款將由世界台商聯合基金會負責接收，並完成捐獻。

北加州台灣工商會會長蕭柏楊表示，晚宴是為了慶祝慈善募款。「會員以及前會長已經完成捐獻，現場我們會鼓勵更多人參與到公益事業中。」他表示，募款晚會是商會傳統，每年都會如約舉辦，「商會的傳統是，要想得到必須要先付出。」

舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪對工商會過去表現表達肯定，稱這裡是僑社領導人培訓班，許多在工商會工作的青年才俊如今都在僑社扮演重要角色。

文教中心主任莊雅淑表示，文教中心十分關心海外僑商的事業，並舉辦各式各樣的活動聯結台灣的優勢，促進僑商的發展，她十分感謝工商會對僑務工作的幫助。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，台灣社區的貢獻是矽谷成功的原因之一，得益於先進的半導體產業使得美國領先於世界，而台灣工商會不僅是專業人才的聚集地，而且關心社區，在疫情期間捐獻口罩。

出席會議的還有州眾議員羅達倫（Evan Low）、聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chaves）、李洲曉（Otto Lee）、庫比蒂諾市長魏虹、佛利蒙市長高敘加、副市長黃潔宜、薩拉度加市長趙嬿、加州共和黨副主席郭宗政（Peter Kuo）等。

（記者王子涵/攝影）
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（記者王子涵／攝影）
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晚宴中，眾多嘉賓慷慨解囊，為包括史丹福兒童醫院、受地震災害的土耳其民眾，以及半月...
晚宴中，眾多嘉賓慷慨解囊，為包括史丹福兒童醫院、受地震災害的土耳其民眾，以及半月灣槍擊案受害者家屬等捐獻善款。（記者王子涵／攝影）
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