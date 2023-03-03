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和風花社加州分社 50周年展覽

記者江碩涵／灣區報導
和風花社（Wafu Ikebana）加州分社將在本月4至5日舉辦50周年展覽「春天的聲音」。（和風花社提供）
和風花社（Wafu Ikebana）加州分社將在本月4至5日舉辦50周年展覽「春天的聲音」。（和風花社提供）

和風花社（Wafu Ikebana）加州分社將舉辦50周年展覽，近100位花道藝術家展出「春天的聲音」，展現鳥兒歌唱、微風輕拂、細雨飄落等喚起愉快的回憶及煥然一新、充滿活力的感覺。

和風花社50周年花展原定於2020年3月舉行，時逢新冠疫情爆發而延遲至今年，今年的展出將展現花社營運半世紀以來最顛峰的創作。

和風花社表示，學生將透過各種形式、材料和藝術展現風格，每天也將有三場示範花道表演，時間為上午11時、下午1時、3時，參觀者可欣賞到各式各樣的花道作品，包含低淺花瓶、高直立花瓶、懸掛式、壁掛式、超大型作品等。

這項展覽活動由庫比蒂諾市、佛利蒙高中聯合學區和和風花社共同主辦。展覽及現場花道展示免費，入場者可捐款五元。

和風花社總部設在東京，在世界各地都有活躍的分社，和風花社加州分社創辦人清雅（Fusako Seiga Hoyrup）1970 年創立了加州分社，在她的指導和培訓下，分社已從一小群學生發展成為全球近200名敬業且具有藝術成就的成員，大多數成員居住在矽谷灣區，但有些人在加州以外的地方，甚至在日本、歐洲。

清雅的花道傳播至全球，對日本文化具有相當大的貢獻。日本天皇曾頒發日本 2019年春季裝飾獎給她。和風花社課程由清雅、Mayshine Hwang和Connie Chen在庫比蒂諾、桑尼維爾教授。

時間：3月4、5日上午10時至下午4時30分

地點：庫比蒂諾昆蘭社區中心（Quinlan Community）

網站：http://www.wafu-ikebana.org

加州 日本 疫情

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