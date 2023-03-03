北半島中文學校 推校園參觀日

校方長期致力推廣華語文教育和文化傳承，為亞裔社區服務不遺餘力。（北半島中文學校提供）

灣區具有45年歷史的北半島中文學校，3月18日上午在聖馬刁市Hillsdale高中舉辦校園參觀日，為下學年揭開一系列招生 活動，當日說明會將介紹學校系統、教學理念、課程規畫等，邀請對新生代華語學習有興趣的家長，親自體驗校園環境與師生互動。

因防疫考量，本活動採網路報名，並設參與人數上限，報名額滿即截止。此外校方因應增班需求，正積極招募師資，歡迎有志於華語言文化教學人士加入行列，培育英才。

此校為非營利機構，自1978年創校以來，校務行政皆由家長義務擔任；辦學認真，教學活潑，每年吸引學生近500人，頗具規模。疫情期間快速轉型為網路學校，不間斷地提供高品質教學。2022年重返校園實體授課，無縫接軌，深獲家長好評。

由於校方長期致力推廣華語文教育和文化傳承，為亞裔 社區服務不遺餘力，今年1月受聖馬刁縣議會特邀出席，表揚學校對地方的貢獻，2月中校內成功舉辦各項學術競賽和元宵節活動，上百名家長志工熱情參與籌畫執行，師生家長合作無間，育教娛樂併行，發展出緊密的社區支援網絡。北半島中文學校不但在語言文化的交流上，成為亞裔聚集的中心，更為亞裔社群 在美國主流社會提升地位上努力不懈，樹立鼓舞人心的榜樣。

時間：3月18日

地點：聖馬刁市Hillsdale高中