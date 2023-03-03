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緬懷馬丁教授 硅谷辦紀念展

記者李榮／聖他克拉拉市報導
藝術家馬丁紀念展起跑。（記者李榮／攝影）
藝術家馬丁紀念展起跑。（記者李榮／攝影）

硅谷亞洲藝術中心舉辦「丹青不渝：弗萊德·馬丁」紀念展，展出已故藝術家及學者弗萊德·馬丁（Frederick Martin）教授畫作40餘件。馬丁1927年生於舊金山，去年於灣區去世。畫展開幕式時，其子女、同事、學生和藝術愛好者等皆前往緬懷德高望重的藝術前輩。

硅谷亞洲藝術中心介紹，馬丁是一位傑出的繪畫教授和學者，早年在舊金山美術學院師從大衛·帕克，馬克·羅斯科和克利福德·斯蒂爾等繪畫名家，在舊金山美術學院從事美術教學工作50多年。馬丁曾擔任舊金山美術學院院長20多年。是美國著名的繪畫藝術家，藝術評論家和美術教育家，也是美國現代主義抽象繪畫的重要人物之一。

馬丁教授的作品從1949年開始就已在舊金山現代藝術博物館展出，他一生中參加過100多個展覽，其中個展就超過50個，也出版了許多藝術著作，包括「古典主義的土壤」、「聖地」等。

館長舒建華指出，馬丁是中國的老朋友，高中時代就接觸到中國藝術和老子的哲學思想，受到極大震撼，成為藝術的基石，不僅對中美藝術文化交流很重視，對中國培養藝術人才及當代藝術在中國的研究與發展，都作出貢獻。

時間：即日起至3月8日

地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051

電話：（408）248-2698。

舊金山 灣區 博物館

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