紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會 鄭積森交棒林大銳

北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會舉辦視訊會議，並且進行主委交接。（記者李榮／翻攝）

「北加州 紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會」第二屆主任委員鄭積森任期屆滿，委員會召開視訊委員會議，舉行主任委員交接儀式。原任主委鄭積森交棒給新任主任委員林大銳。

鄭積森表示，北加 州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會於2021年4月1日創立，晃眼已經近兩年。在全體委員共同努力和友好社團相互支持下，北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會舉辦了多項活動，在社區頗獲好評，他對大家表示最髙敬意和謝意。

接棒擔任第三位主任委員的林大銳出生於台灣，本業是高科技業，來美國已超過40年。林大銳是田納西科技大學計算機學士、伊利諾理工學院計算機碩士及博士候選人，也是Inscape Data Corporation創辦人兼董事長，公司生產研發全天候戶外POE交換機產品。林大銳也曾任三星美國電訊寛頻策略發展負責人，持有多項美國專利。

林大銳表示，先是來美求學，後又努力創業，現在能為支持中華民國 僑社盡些義務，感覺非常踏實，「深信北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會在自己和全體委員同心協力經營下，將有一番新氣象。」