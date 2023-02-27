北一女校友會年會 逾300人相聚 儀隊登台嗨全場

最具特色的北一女中儀隊也登台表演。（記者王子涵╱攝影）

北加 州北一女中校友會第25屆年會26日在金山灣區華僑文教服務中心舉辦。這是該校友會疫情 三年以來第一次恢復線下活動，現場座無虛席，超過300名校友再次相聚。最具特色的北一女中儀隊登台表演，同時還有旗袍舞、校歌合唱、帶動跳、相聲等節目。彭玉菁成為新一屆校友會會長，前會長徐允珠接替羅蘭華擔任理事長。

彭玉菁（右）成為新一屆校友會會長，前會長徐允珠（左）接替羅蘭華（中）擔任理事長（記者王子涵╱攝影）

前會長徐允珠表示，北加州 北一女中校友會註冊會員超過3000人，永久會員有1000多人，包含北加以及西雅圖地區。「北一女的校友都很優秀，在學業、事業、生活和職場方面都互相幫忙。」徐允珠說，「不僅校友之間有凝聚力，班級內也經常聯誼，是一個很大的大家庭。」她指出，北女校友會在全美都設有校友會、基金會，互相之間都有聯絡。

旗袍舞表演。（記者王子涵╱攝影）

年會從半年前就著手準備，現場布置細節滿滿。羅蘭華表示，由於場地有限，一些在等待名單上的校友遺憾不能參加。「在開始準備時，疫情走向還不是很清晰，最終是否能舉辦還是未知數。」羅蘭華說，「場地的布置都是校友會自行準備，做了大量的工作，餐巾也是理事會成員親自疊好。」

羅蘭華指出，高中三年的革命情感讓校友會充滿凝聚力，參加年會如同回娘家。「我們都是聯考進這個高中，這三年大家大部分時間都在一起吃住，而進入大學後視野更加開闊。」羅蘭華說，「這是人生轉折進入下一個階段前的情感，女校都是姐妹，今天如同回娘家，許多心事都會和同學講。」她表示，學校有「三十重聚」的傳統。在畢業三十年後，大家都經歷了事業和家庭，在重聚的時候感情會更好。

彭玉菁計畫在疫情後，恢復增加線下實體活動，如校友野餐等。她說：「年會還準備了許多紀念品，如小玩偶，制服等，讓大家回憶起最青澀的時光。」

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪暨夫人雲雯蓁、文教中心主任莊雅淑到場祝賀。賴銘琪表示，北一女中在全美都設有校友會，是最團結、最具活力的僑團之一，其成立的儀隊、樂隊也協助元旦升旗、國慶升旗、退伍軍人節的遊行活動，為僑社注入新的力量，他感謝北一女中校友會的大力支持。

新舊會長交接完成後，新任會長彭玉菁表示，加入理事會的一年給她很多啟發和感動，「好像當了農夫種田後，回去再吃那一碗飯，滋味會不一樣。」彭玉菁鼓勵所有人加入理事會，把校友會越辦越好。