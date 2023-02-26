金秋豐年花車嘉年華答謝會 50人同歡

身著非洲傳統服裝的APAPA創辦人尹集成發表談話。（李克提供）

金秋豐年花車嘉年華（Golden Harvest Parade and Festival）2022年答謝會以及2023年啟動活動2月18日下午在沙加緬度亞太公共事務聯盟（APAPA）總部舉行，近50人參加，今年也是第二屆活動。

金秋豐年花車嘉年華答謝及啟動儀式由會議司儀暨沙加緬度市形象大使Linda Ng主持，首先祝賀2022年活動的圓滿成功，並為二名有貢獻人士頒獎。

2022年活動傑出貢獻獎頒發給社區活動協調員Honey Lum、舞台節目經理Jason Jung，表彰兩人在2022年金秋豐年花車嘉年華中做出貢獻。活動舉辦組織金秋豐年花車嘉年華Golden Harvest Parade（GHP）主席張巍在會議上發表談話，首先感謝APAPA提供設施，讓大家歡聚一堂，慶祝2022金秋豐年花車嘉年華的成功舉辦，也感謝2022年活動的贊助商、社區組織和團體、志願者、組委會成員。

金秋豐年花車嘉年華由金秋豐收花車遊行 組織Golden Harvest Parade（GHP）舉辦。該組織成立於2016年，2019年成為非營利組織。使命是團結大沙加緬度地區多的民族和少數民族，促進團結、和諧與和平，共同努力建設更好的沙加緬度。

2022年對於金秋豐年花車嘉年華來說是不平凡的一年，因為這是第一屆活動，且有疫情影響，但這次活動舉辦的非常成功。

部分參加會議的人員合影。（李克提供）

會議期間播放了由沙加緬度地區媒體「時代傳媒」編輯的2022年金秋豐年花車嘉年華的錄影片段。回顧2022年活動的精采時刻，大遊行有來自各種不同文化的參與者、遊行樂隊、民選官員、加州 先驅者、彩色花車等等。還有來自不同文化的舞台表演、音樂、娛樂、藝術展覽、兒童遊戲、農業表演、農貿市場、食品攤位、服裝攤位等。

2023年金秋豐年花車嘉年華將於2023年10月28日在加州首府沙加緬度舉行，屆時將有比2022年規模更大的遊行活動、豐富的舞台表演及藝術展覽。今年活動的主題是「為青年一代更綠色的明天（Greener Tomorrow for Youth）」。活動組織單位Golden Harvest Parade熱情邀請大家參加這個一年一度的盛大嘉年華活動，並預祝2023年金秋豐年花車嘉年華將會舉辦的更加成功。

會議最後由一位非裔 代表為亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成頒發獎品，以表彰尹先生對非裔的大力支持和突出貢獻，獎品為一件色彩鮮豔的非洲民族服裝。尹集成非常高興地當場穿上了這件非洲民族服裝，並發表了熱情洋溢的講話。